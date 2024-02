Una profesora española que trabaja en Alemania saca una clara conclusión en su primer día 

La profesora y usuaria de TikTok @hana_chemlal, que se ha ido a dar clases a una escuela de educación Primaria en Alemania, ha compartido en su perfil de esta red social cuál ha sido su primera impresión.

"Mi primer día de trabajo en una escuela en Stuttgart, en Alemania. Me quiero morir", ha comenzado diciendo la docente, que trabaja en las conocidas como grundschule.

La profesora ha relatado que cuando fue a la presentación ya se dio cuenta que los niños eran "muy maleducados" en comparación a lo que había vivido en España.

"Esta mañana he pensado en ponerme mona para que no me maltraten, pero qué ilusa. Creo que con esto no voy a poder, mira que he dado clases en España con niños maleantes españoles, pero es que los alemanes son muy majos de mayores, pero de pequeños...", ha asegurado, incitando a sus seguidores a que vayan a comprobarlo.

Además, ha reivindicado la educación en España: "Para que luego digan que la educación en España es una mierda...".