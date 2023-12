Una sanitaria cuenta lo ocurrido con una paciente en Urgencias: pocas veces ha visto algo así

La usuaria de X @CrispysLand ha publicado una fotografía de la historia clínica que le ha enviado una sanitaria que trabaja en las Urgencias de un hospital sobre lo que ha ocurrido con una paciente.

En el motivo de la visita, la profesional ha escrito literalmente esto: "Acude llorando porque el pájaro de la familia está en fase terminal y quiere que le recetemos algo al animal (...) Explico que no es un centro veterinario y que no conozco tratamientos de animales".

Para el apartado de la anamnesis, durante la primera toma de contacto entre paciente y profesional, la sanitaria ha expuesto así la situación: "Me dice que no ha llevado a su hija al colegio por estar pendiente del pájaro. Explico que es necesario que la niña acuda al colegio, ya que la ausencia no está justificada".

En la exploración, la paciente se ha limitado a "llorar", aunque ha tenido un "discurso coherente". Y así ha terminado el relato: "Cuando deniego medicación para el pájaro, se levanta, rechaza mi ayuda a nivel médico para ella y se marcha en tono amenazador".

La susodicha, incluso, indignada por no haber conseguido lo que quería, le ha llegado a soltar esta frase justo antes de salir del centro médico: "Saldrá en las noticias si pasa algo".

"Mi amiga Menes me ha pasado esta historia de una urgencia y no puedo ser más fan de la historia y de la persona que hizo la anamnesis", ha concluido la tuitera, acumulando en la publicación más de 2.000 'me gusta' y cerca de 500 retuits.