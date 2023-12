Unos turistas españoles descubren allí mismo por qué la habitación de su hotel en París era tan barata

Son 15 segundos de pura fantasía pero que han dado muchísimo que hablar en TikTok donde en unos días supera los 1,8 millones de reproducciones y los 87.000 'me gusta'. Y no es para menos.

Viajar a otro país, y más si es para ocio, siempre es una buena forma pasar el tiempo. Además, gracias a algunas plataformas y que existen vuelos baratos nunca ha sido tan sencillo ir otros lugares.

Un grupo de españoles ha tenido a bien ir a París y han descubierto allí mismo por qué les ha salido por tan buen precio la habitación: "Sube la persiana. 17 euros la noche. Las vistas...".

¿Y qué hay al otro lado de la ventana? Un cementerio. Además, al lado de los cientos de tumbas se puede ver la chimenea de un crematorio. Y claro, como no podía ser de otra forma, ha llegado el cachondeo.

"creía que era un aparcamiento me meo", "Con vistas al futuro", comunidad tranquila y calles solitarias y muy silenciosas", "yo no haría fiestas, no sea que vengan los vecinos a quejarse" y "Barrio tranquilo, sin ruidos vecinales. Ahora, si escucháis ruidos... Os lo vais a pasar de muerte" son algunos de los cientos de comentarios que hay en la publicación.