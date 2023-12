Va a un Ikea, se fija en los nombres de algunos productos y el vídeo que graba es para ponerlo en un cine

TikTok se ha transformado en una de las redes sociales más utilizadas para mostrar la creatividad de cada usuario, pero lo que ha hecho la usuaria @juliasalassss mientras visitaba un Ikea es, como poco, brutal.

Tras asistir a una de las tiendas de la compañía sueca y fijarse en el nombre de algunos de sus productos, no dudó en sacar el teléfono móvil y grabar 35 segundos que no dejan de compartirse.

No dudó en usar la palabra para identificar a algunos de los productos en una frase. "O nos marchamos ya, o me en-'Fado'", "me puedes agarrar esto, que no tengo 'Forså'", "All i want for 'Kryssmast'", "Joan, no te vayas, no me dejes 'Solhetta'" o "'Tjabba' de menos, cariño" han sido algunos de los comentarios creativos que ha hecho.

La escena acumula más de 36.000 reproducciones en Tiktok en menos de un día y decenas de comentarios.

El vídeo también ha triunfado en X, con miles de me gusta y ha maravillado a decenas de personas que no han dudado en aplaudir el ingenio de la protagonista: