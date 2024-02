Va al kebab que más recomienda Ibai Llanos y esto es lo que se encuentra

La usuaria de TikTok @noeliagenzone ha aprovechado que está en Berlín para ir a probar el famoso kebab de Mustafa's, uno de los más célebres del mundo y que, entre otros, ha recomendado Ibai Llanos.

"He sido completamente influenciada por Ibai Llanos y procedo a recorrerme todo Berlín para ir a probar el que dice que es el mejor kebab del mundo. Mustafá, allá vamos. Me voy a hacer dos horas de transporte público, así que ya puede estar bueno. Ibai Llanos, ya puede estar bueno", empieza diciendo.

"Voy a comer solo kebab de pollo y no tiene ni patatas verdad", señala antes de aproximarse al local y reconocer que esperaba más cola.

"Hace un frío y un viento que ya puede estar bueno", dice antes de conseguir pedir y exclamar: "No sabéis qué ilusión, después de todo el frío me sentía como Disneyland".

"No tienen tenedores, así que a ver cómo abordamos esto porque... amigas, no tengo yo forma decente de comerme esto", admite antes de hincarle el diente y dar su veredicto: "Es verdad que está bueno, está muy bueno el pan. Qué rico está. Bueno, menos mal, porque he pasado mucho frío".

"Está super bueno, merece la pena la espera, he esperado media hora de cola, la volvería a esperar. Ahora sí, si hiciera el frío que está haciendo ahora no sé si me compensa el frío que he pasado por lo bueno que está. No lo volvería hacer con este frío, pero creo que ha compensado. Lleva un montón de ingredientes súper diferentes y está muy rico. Todo bien contigo, Ibai", finaliza.