Un vecino que deja su casa pone este cartel de despedida y otros inquilinos le responden así

Los vecinos del 10ºA se han despedido del resto de inquilinos de una comunidad de Pamplona con un cartel de lo más emotivo. "Queridos vecinos, he sido un placer haber compartido estos últimos cinco años de nuestra vida donde habéis visto crecer a nuestra familia", empiezan diciendo.

Y prosigue: "Ahora nos toca el triste momento de la despedida ya que nos mudamos a un piso algo más grande en las afueras. Siempre os vamos a recordar. Un abrazo".

Hasta aquí todo normal, es una familia que deja atrás una etapa y que decide tener un gesto de agradecimiento con los vecinos. Lo que nadie esperaba era algunos de estos inquilinos respondiesen a tan emotiva despedida... con varios palos.

En el mismo cartel responde alguien con muchísimas exclamaciones: "Antes de largaros pagar las cuotas que debéis". Otro pone un mensaje en nombre de toda la comunidad: "No os soportamos".

Como siempre que se viraliza un tuit así, tiene más de 3.000 'me gusta' y un alcance de más de 400.000 personas, los comentarios suelen ser más graciosos que el propio tuit original.

"Qué dolorosa va a ser la mudanza", "Tanta paz lleven como descanso dejan", "Me imagino a los 10º A partiéndose de risa porque la nota es irónica y encima, con recochineo: nos vamos a un piso más grande a las afueras. Me parece poético" y "No hay nada más bonito cuando el amor rezuma por todos los poros" son algunos de los cientos de mensajes que acumula la publicación.