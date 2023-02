Este vídeo de Adri Contreras está haciendo que muchos en Tik Tok hagan bromas sobre Casillas

Soccrates Images via Getty Images

El creador de contenidos y presidente del equipo El Barrio de la Kings League, Adrián Contreras, publicó un vídeo en su perfil de TikTok contando lo que hizo el exguardameta del Real Madrid, Iker Casillas, por él.

El vídeo, de tan solo nueve segundos, tiene más de 3,5 millones de visualizaciones, 330.000 me gusta y centenares de comentarios y respuestas.

"Quería darle las gracias a Iker Casillas por pagarme la universidad. Si no fuera por él no habría podido tener estudios. También por hablarle tan bien de mí a Gerard Piqué para que me fichase para la Kings League", afirmó Contreras.

Además, acompañó el vídeo con un baile del propio exguardameta del Madrid, Oporto y de la selección español junto a las Twin Melody y la canción Sayonara, tema que ambas presentaron en el Benidorm Fest.

En los comentarios se pueden ver mensajes irónicos de sus seguidores. "Nunca se me olvida el día que Iker Casillas me salvó la vida", decía uno. Otro bromeaba con que "cómo olvidar el día que Iker Casillas le donó tres riñones a mi perro".

"Aquel día inolvidable que Iker salvó a mi perro de tres patas de ser atacado ferozmente por un leopardo de cinco", comentaba otro.