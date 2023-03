Villacís la lía en Twitter tras defender la gestación subrogada y compararla con el aborto

La vicealcaldesa de la ciudad de Madrid, Begoña Villacís (Ciudadanos), ha cargado este miércoles contra la ley del aborto y contra algunas responsables del ministerio de Igualdad, como Irene Montero o Ángela Rodríguez Pam, ambas de Podemos, al mismo tiempo que defendía la gestación subrogada.

Ana Obregón, una actriz española de 68 años, se ha convertido en el centro de todas las miradas después de que la revista ¡Hola! anunciase que ha sido mamá de una niña por gestación subrogada en Miami, porque en España está prohibido por ley.

Son muchos los personajes, tanto a nivel político como social, que han criticado lo sucedido. Sin embargo, algunas personas como Villacís han defendido "la gestación subrogada altruista", que, según ella, es la "solución para regular esta posibilidad en España".

Antes de desarrollar su propuesta, la vicealcaldesa de Ciudadanos ha empezado diciendo que "no se puede juzgar la gestación subrogada por un caso mediático", en referencia a lo ocurrido con Obregón.

Tras esta puntualización con la que ha querido defender la práctica, ha cargado contra la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo: "Nosotras parimos nosotras decidimos. ¿Para abortar sí, para gestar no? ¿Quién son la Sra. Montero, Pam y compañía para decidir sobre mi propio cuerpo?".

A continuación, ha asegurado que "hay muchas familias en España que no pueden tener hijos", dando a entender que, gracias a este método, lo han conseguido. "Decía Sonia, una mamá por gestación, que el cáncer le quitó la posibilidad de ser madre, pero no le quitó la ilusión de serlo, familias LGTB…", ha ejemplificado la vicealcaldesa.

"Por eso buscan soluciones fuera, en países con regulaciones más o menos garantistas", ha señalado. También ha explicado que, desde su partido, proponen "regular esta posibilidad en España" legalizando "la gestación subrogada altruista".

Según ha especificado, "los requisitos para ser gestante" serían estos: "Ser mayor de 25 años. Haber sido madre. Suficiencia económica. Altruismo. Tener nacionalidad o residir legalmente en España. No tener antecedentes penales ni de abuso de drogas ni alcohol. No haber sido gestantes por subrogación más de una vez con anterioridad.".

En el caso de los "padres", Villacís propone que tengan que "tener entre 25 y 45 años y, en el caso de parejas, al menos uno de los dos debe cumplir este requisito; estar casadas o ser parejas de hecho; suficiencia económica; altruismo; tener nacionalidad o residir legalmente en España; no tener antecedentes penales ni de abuso de drogas ni alcohol; no haber sido gestantes por subrogación más de una vez".

Antes de terminar su polémico discurso, ha opinado que, en este caso, "no hay compra, no hay alquiler y no hay explotación". También ha criticado que "no son vientres, son mujeres libres de prestar su consentimiento sin necesidad de tutelas de ministras supuestamente feministas".

Para sentenciar con su alegato, ha querido mandar un mensaje a los enemigos de la gestación subrogada: "Déjenos en paz decidir sobre todo, no sobre lo que a ustedes les de la gana". Al instante, el hilo de Twitter ha recibido una multitud de comentarios, en su mayoría de esta gente opuesta a su opinión.