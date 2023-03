Lo que ha visto este usuario de TikTok en un aeropuerto de Bangladesh es de lo más extraño

El usuario de TikTok @syhlotibhai ha publicado un vídeo entrando en el avión de un aeropuerto desde Bangladesh porque es de lo más surrealista. Lo nunca visto, como dicen algunos.

"En tu aeropuerto no tienen un hombre-mosquito", ha señalado entre risas el internauta, que no da crédito a lo que ha visto, igual que otros usuarios de la red, que no han dudado en bromear con la situación.

De hecho, ha generado tanta expectación que ha recopilado desde su publicación más de 20.000 'me gusta' y casi 730.000 reproducciones.

La imagen muestra la habitual fila de pasajeros entrando al avión por la pasarela conectada con el aeropuerto. Justo en la puerta se encuentran dos hombres con raquetas matando mosquitos.

Se trata de uno de los países que más cuenta con este tipo de insectos que, además, suelen transmitir enfermedades. De hecho, mucha gente se vacuna cuando acude de visita al país.

Algunos internautas han asegurado que no solo ocurre en Bangladesh, sino que hay países vecinos que también suelen hacerlo debido a la cantidad de mosquitos que hay.