Vive en California y necesita sacar dinero de La Caixa: la solución es un sinsentido

La usuaria de TikTok @alysoneckmann2 ha subido un vídeo a la red social donde ha explicado sus problemas para sacar dinero en su cuenta de La Caixa desde California (Estados Unidos).

La mujer ha contado que tiene dinero en La Caixa en España, sin embargo, para poder acceder al dinero tiene que irse a Madrid. "¿Por qué? porque para acceder a mi cuenta a través de la app me tienen que mandar un código", ha revelado.

"Pero no tengo un número español, entonces me lo tienen que mandar a mi número americano. Pues obviamente no llega. Entones, cuando llamo a la oficina me dicen: 'Para verificar no sé qué tienes que acceder a la oficina más cercana", ha asegurado.

"Hola, estoy en California, quiero mi dinero", ha continuado. "Y ahora para sacar mi dinero que tengo ahí en La Caixa tengo que ir a España", ha señalado en la red social visiblemente molesta.