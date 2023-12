Xabier Fortes responde tajante a quienes le critican por lo que dijo del polémico rótulo de TVE sobre Leonor

El presentador de TVE, Xabier Fortes, ha respondido de forma tajante a las personas que le han reprochado lo que dijo sobre el polémico rótulo que se pudo ver en TVE sobre la princesa Leonor, en febrero de 2021.

La cadena pública despidió al guionista Bernat Barrachina tras lo que puso en pleno directo que la hija de Felipe VI se iba a estudiar a Gales: "Se va de España, como su abuelo".

El polémico rótulo de TVE. TVE

Pero, tal y como adelantó este viernes Vertele, el Tribunal Supremo ha declarado firme la nulidad del despido del responsable que rótulo la noticia de la princesa Leonor.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Una postura que ha provocado las críticas de algunas personas contra Xabier Fortes por criticar la frase que apareció en pantalla y a las que el propio periodista ha reaccionado en redes sociales.

"Para aclarar varios errores que circulan en X, dos o tres datos. El Consejo de Informativos no puede cesar a nadie, como alguien con un profundo desconocimiento ha publicado. Tampoco yo ya formaba parte de ese Consejo", ha señalado.

Fortes ha justificado que "sí que critiqué el rótulo porque me parece indecente". "Lo expliqué en Infolibre. Leonor (entonces tenía 15 años, creo) no se iba al extranjero por cometer una tropelía como su abuelo, que era lo que venía a decir el tuit. Se fue a estudiar el bachillerato a Gales porque así lo decidieron sus padres", ha defendido.

... porque me parece indecente. Lo explique en Infolibre. Leonor (entonces tenía 15 años, creo) no se iba al extranjero por cometer una tropelía como se abuelo, que era lo que venía a decir el tuit. Se fue a estudiar el bachillerato a Gales porque así lo decidieron sus padres. — Xabier Fortes (@xabierfortes) December 8, 2023

Por si fuera poco, el presentador de TVE ha sido todavía más tajante. "Una niña de 15 años, por mucha diadema principesca que luzca, no es culpable de los actos cometidos por su abuelo. Por eso critique el rótulo. Igual que me posicioné contra cualquier sanción que se impusiese al autor. Para cualquier duda me remito a mi artículo en Infolibre", ha sentenciado.