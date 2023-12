Yolanda Díaz responde (y de qué forma) a esta película que se han montado por su foto con Feijóo

Una foto de Yolanda Díaz, líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, está dando mucho juego en las redes sociales. En la imagen aparece ella misma con una copa en la mano y charlando alegremente con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en la gala de los premios de los periodistas parlamentarios.

La popular cuenta de X, la red social antes conocida como Twitter, @PeliDeTarde ha tomado esa instantánea y ha publicado un desenfadado mensaje, muy en su estilo.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Dos ex coinciden en el banquete de una boda justo en el instante en el que se van a sentar en la misma silla. La incomodidad inicial pronto da paso a la complicidad", empieza diciendo.

Y añade: "Él se ilusiona, pero no sabe que ella tiene nueva pareja. De boda con mi ex (I'm with Perro now), sábado 16h A3", añade.

Al ver el éxito que tenía ese mensaje, la propia Yolanda Díaz ha entrado al trapo y ha respondido: "Yo creo que esta la vi en TVG 👀😂".

Quien también han reaccionado a la foto de Díaz y Feijóo es Vox, aunque se lo ha tomado con mucho menos humor.

"Muchos votantes no entenderán estas sonrisas de Feijóo con la comunista Yolanda Díaz y tanto miedo a una foto con Abascal", recoge la cuenta de Vox en la red social X.

Así, desde el partido de Santiago Abascal añaden que seguirán "apostando por un frente común contra el golpismo y el comunismo instalado en el Gobierno".