La presentadora y periodista Mercedes Milá ha hablado por primera vez tras la polémica desatada por la contestación al bioquímico José Miguel Mulet en el programa Chester in Love de Cuatro cuando ésta le llamó "gordo" como único argumento para contrarrestar la opinión de él de que la dieta del libro La enzima prodigiosa es un cúmulo de inexactitudes.

Aunque se disculpa con él, Milá ha vuelto a cargar contra el científico, a quien acusa de haberla llamado "de todo".

Mercedes Milá al científico español @jmmulet:



"Lo primero que te digo es que adelgaces porque estás gordo".



QUÉ BAJEZA MÁS GRANDE. pic.twitter.com/X5x2yFTDdB — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) 5 de marzo de 2017

Mercedes Milá al científico:

"Su cintura no tiene salud".

"Usted come mal,seguro.¿Qué come?".



El Sr bioquímico @jmmulet ha estado BRUTAL.👏👏 pic.twitter.com/DOyBh2zjFO — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) 6 de marzo de 2017

"Ahora reivindico más lo que hice el otro día en televisión que fue muy mal recibido, porque llamé a un tío gordo porque estaba gordo", dijo Milá hace unos días sobre este asunto. "Es feo y no debía haberlo hecho porque podría haber aprovechado esa oportunidad para haber explicado la importancia de cuidarse, tratar la alimentación como una prevención muy seria", agregó.

La periodista asegura que se puso "nerviosa" porque "criticó un libro que a mí me ha ayudado mucho" y reconoció que "es evidente que no existe ninguna enzima prodigiosa", aunque considera que el fin justifica los medios y que "ha ayudado a mucha gente para plantearse la alimentación e otra manera".

Y justifica así haberle llamado "gordo":

"A mí el médico me dijo que era muy importante que transmitiéramos a la población que las barrigas gordas son peligrosas para el corazón, porque cuando un cinturón va aumentando es un seguro para tener un problema de corazón, eso fue lo que intenté transmitir, pero se entendió mal aunque estoy acostumbrada".

"ME HA LLAMADO DE TODO"

Además, explicó que mostró su queja a Mulet porque, después de hablar con él y transmitirle sus disculpas, este aprovechó la coyuntura: "Estoy acostumbrada a pedir perdón y le llamé a él después pero ha aprovechado el toro cuando ya ha pasado y en vez de decírmelo a mí directamente, el científico -que es lo que le gusta a él decir que es- lo que ha hecho es llamarme de todo a posteriori".

Milá se queja de que el Mulet haya dicho que ella le había hecho bullying: "Me ha molestado mucho porque es un tema muy serio y muy grave y si alguno vio la televisión ese día creo que hice de todo menos bullying. Lo que yo hice a lo mejor no se deba hacer pero mi idea era que mejorara su salud en un tono amistoso, pero al final resulta que no fue así".