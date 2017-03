El original regalo de un niño a Pablo Iglesias: "Estas cosas me conmueven"

El mundo está lleno de artistas. Y si no, que se lo digan a Pablo Iglesias, que ha sido modelo de un pequeño dibujante durante un trayecto en un tren que se dirigía a Madrid.

"Este retrato me lo ha hecho un niño en el tren sin que me diera cuenta. Me lo ha dado al llegar a Madrid. Estas cosas me conmueven", ha escrito el líder de la formación morada en su cuenta de Twitter. La publicación estaba acompañada de un original retrato de un musculado Pablo Iglesias acompañado de un cartel de "Sí se puede". "Para Pablo, de otro Pablo", le ha escrito el joven artista.

Este retrato me lo ha hecho un niño en el tren sin que me diera cuenta. Me lo ha dado al llegar a Madrid. Estas cosas me conmueven 😊 pic.twitter.com/p8pTqb08a1 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 19 de marzo de 2017

La publicación ha generado todo tipo de reacciones y ya cuenta con más de 1.300 retuits y 4.000 me gusta. Estas son algunas de las respuestas:

@Pablo_Iglesias_ normal que te haya tocado, es genial. — Luis Endera (@Luis_Endera) 19 de marzo de 2017

