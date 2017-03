Pablo Iglesias protagoniza una intervención sin precedentes en el Congreso: "A usted se la bufa"

Muy cabreado. Así se ha mostrado el líder de Podemos, Pablo Iglesias, durante la sesión de control en el Congreso. Su primera frase ha sido un 'zasca' directo contra el PSOE. Con un irónico "señora presidenta. Con su permiso yo sí quería hacer una pregunta al Gobierno, aprovechando la sesión de control", ha comenzado una exposición que pasará a la historia por haber dejado expresiones que nunca antes se habían oído en la Cámara Baja.

"¿Qué función cumple, a su juicio, el veto presupuestarios?", ha preguntado Iglesias a Rajoy, quien con una respuesta muy técnica se ha limitado a afirmar que "lo que usted llama veto presupuestario no es más que una facultad constitucional atribuida al Gobierno".

Tras los aplausos de la bancada popular, ha empezado el espectáculo de Pablo Iglesias:

"Ya le pregunté en el mes de noviembre sobre esta cuestión y me respondió algo parecido que se podría sintetizar en ese cruel refrán castellano 'lentejas, comida de viejas, si quieres las comes y si no las dejas''", ha exclamado el líder de la formación morada.

A continuación,Iglesias ha recordado que ya le dijo entonces al jefe del Ejecutivo que "un uso excesivo del veto presupuestario podría convertir la separación de poderes en algo recluido en los manuales de ciencias políticas y de derecho. Y usted hoy me ha dado, efectivamente, una respuesta de manual".

Tras esta explicación, Iglesias ha vuelto a tirar de ironía para apuntar que "hoy llega la primavera en El Corte Inglés y llega un informe de los letrados en el Congreso que dice algo parecido a lo que nosotros decíamos en noviembre: la capacidad de veto debe configurarse en términos excepcionales y restrictivos, porque impiden que la cámara tenga la potestad legislativa". Tras esta explicación, el líder de Podemos ha recordado a Rajoy que su Gobierno ha vetado hasta 23 iniciativas".

"Yo preparando esta pregunta he llegado a la conclusión de que a usted el informe de los letrados le trae sin cuidado, pero como usted maneja la prosa de Lope con destreza he estado reflexionando sobre la expresión que utilizaría usted. Tiene varias opciones: me importa un comino, me importa un pimiento, me importa un huevo, me importa un rábano o me importa un pepino", ha replicado Iglesias, quien ha ido mucho más allá.

"Incluso tiene usted otras fórmulas más directas: me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco, me la pela, me la refanfinfla e, incluso, he encontrado una si los señores de la bancada del PP que acaban de insultar a un compañero mío me permiten terminar, que creo que se adapta perfectamente a su estilo: me la bufa.

A usted el informe de los letrados se la bufa. ¿Y sabe por qué se la bufa? Porque lo importante, que son los presupuestos, ya los tiene atados", ha concluido, en una intervención cuando menos singular.

CAÑAMERO RECUERDA A BÓDALO El diputado de Podemos y activista jornalero andaluz Diego Cañamero ha denunciado este miércoles en el Congreso que Iñaki Urdangarin continúe en libertad mientras su compañero del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y edil de su formación en Jaén, Andrés Bódalo, lleva un año en prisión. Cañamero ha llegado hoy a la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja con sendos carteles con los rostros de Urdangarin y Bódalo con el lema "Urdangarin, en libertad en Suiza", "Bódalo, un año en prisión en Jaén". El diputado de Podemos ha denunciado la "doble vara de medir" de la Justicia española que "maltrata" y mete en prisión a personas que "roban gallinas" mientras que otros "viven a cuerpo de rey". No es la primera vez que Cañamero y otros diputados de Podemos, entre ellos su líder, Pablo Iglesias, reclaman la libertad de Bódalo en el Congreso y fuera de él. El pasado 4 de marzo Iglesias visitó a Bódalo en la cárcel de Jaén y allí denunció que mientras Rodrigo Rato, Miguel Blesa o Iñaki Urdangarin siguen libres, el dirigente del SAT sigue en la cárcel "por hacer sindicalismo". Andrés Bódalo cumple una condena de tres años y medio desde el 30 de marzo del año pasado por agredir a un edil socialista de Jódar (Jaén) en 2012.