Cayetana Guillén Cuervo y Dani Mateo: "Aquí hay tomate"

"Ven, arrímate, que vamos a rozarnos las rodillas", así recibía Dani Mateo en el plató de yu, No te pierdas nada a Cayetana Guillén Cuervo, que se presentó con un par de regalos para el presentador: "Un espidifen para la resaca y un almax para lo de Hacienda". Durante su visita, la actriz aprovechó para hablar de la nueva temporada de El Ministerio del Tiempo que se estrenará el próximo 1 de junio y, ante las preguntas de adónde viajaría a través de la puerta del tiempo, ella lo tuvo claro.

"Yo aquí, a las dos veces anteriores que he venido aquí contigo", bromeó Guillén Cuervo. "Aquí hay tomate", respondía Mateo, mientras que la actriz volvía a insistirle. "Vengo aquí y nunca hablamos de nada, cada vez me gustas más, me voy a mi casa y ya está", lamentaba la presentadora.

Entre flirteo y flirteo, la invitada confirmó que en la próxima temporada volveremos a ver a muchos de los personajes históricos más queridos por los ministéricos como Cervantes o Lope de Vega. La actriz no se atrevió a dar muchos más detalles pero sí aseguró que esta nueva entrega incluirá "muchos más exteriores y aventuras, y a Hugo Silva dándolo todo, que es mucho dar".

Además de estrenar temporada, la actriz también ha presentado su nuevo libro, Los Abandonos, y ha confirmado que estará firmando ejemplares este domingo en la Feria del Libro de Madrid. Un logro que, para Dani Mateo, no tiene demasiada importancia. "Pero si ahí he firmado yo, va cualquiera", bromeaba el presentador. Guillén Cuervo, siguiendo con la tónica de la entrevista reveló el verdadero motivo de su emoción ante el evento: "Por eso me hace ilusión, porque has firmado tú".