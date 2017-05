Las Marchas de la Dignidad han vuelto a sacar a las calles a miles de personas que, procedentes de todas las comunidades autónomas, se manifiestan en Madrid desde las 17:00 horas contra la corrupción, la precariedad laboral, la privatización de los servicios públicos y el deterioro de educación y sanidad.

Bajo el lema "Pan, trabajo, techo e igualdad", las cuatro columnas que integran la marcha han confluido en la fuente de Neptuno, desde donde se han dirigido en un ambiente festivo a la Plaza de España coreando lemas como "De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste".

Precisamente las columnas que integran la Marcha se corresponden con los puntos cardinales de los que han llegado los manifestantes a Madrid: Libertad (sur), Igualdad (este), Unidad (oeste) y Solidaridad (norte).

La 'Solidaridad' agrupa los manifestantes procedentes de Galicia, País Vasco, Navarra, La Rioja, Asturias, Cantabria y Castilla-León; 'Igualdad' acoge a los de Cataluña, Valencia, Aragón, Murcia y este de Castilla-La Mancha; 'Unidad' llega desde Extremadura y oeste de Castilla-La Mancha y 'Libertad' de Andalucía.

Además, están las columnas del Bloque Combativo de clase, integrada por sindicatos y colectivos alternativos, y la de Memoria Histórica y Pensiones.

Es la tercera manifestación estatal que convoca la Coordinadora de las Marchas de la Dignidad, que nació en 2014, ya que, según una de sus responsables, Ángeles Maestro, "para la inmensa mayoría de la gente las cosas no solo no han mejorado sino que empeoran día a día, por lo que no se puede abandonar la movilización social".

GARZÓN: "DEMUESTRA EL DESCONTENTO CON EL PP"

El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, presente en la manifestación, ha asegurado que las reformas en el Parlamento se logran gracias a un "pueblo movilizado" que reclama sus derechos en las calles y ha afirmado que el "éxito" de las Marchas de la Dignidad demuestran el "descontento generalizado" ante la corrupción del PP.

Garzón ha destacado la necesidad de continuar con la "lucha en las calles" y que los partidos políticos de izquierdas apoyen estos movimientos ya que hay que demostrar que son "la alternativa para construir un nuevo país".

"Hay una población activa que quiere echar al Partido Popular" ha insistido el líder de Izquierda Unida y ha reprochado al Gobierno que esté "recortando" la vida de los españoles porque provocan una "precariedad permanente".