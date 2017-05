La pregunta que dejó con esta cara a un experto sobre emprendimiento en 'LaSexta Noche'

Mientras mucha gente veía la final de la Copa del Rey en Telecinco, por el programa LaSexta Noche pasaban la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra; el escritor Juan José Millás; y el experto en emprendimiento Alberto Chan.

Este último invitado protagonizó la sección La Pizarra, donde dio claves sobre los "retos de emprender", tales como tener "pasión", "convertir un problema en una oportunidad" o "estar en redes sociales". También aseguró que "se puede emprender sin dinero" porque lo único necesario es "una idea".

Al terminar su lección, Chan, que es profesor y que se autodenomina "El Gurú del Trading", se sometió a las preguntas de algunos de los tertulianos habituales del programa, como el periodista de La Marea Antonio Maestre.

Cuando a un tipo que da clases de emprendimiento le preguntas sobre los países más emprendedores y te responde que EEUU. pic.twitter.com/jpXRrWMLzd — Antonio Maestre (@AntonioMaestre) May 28, 2017

"Para fijarnos un poquito, porque se están diciendo cosas que son completamente falsas. Yo te voy a hacer preguntas para ver si de verdad controlas lo que estás diciendo o no. ¿Cuáles son los países que más emprenden?", cuestionó Maestre.

"Pues, eh, Estados Unidos, entre, entre otros", balbuceó Chan. "O sea, que no te lo has estudiado siquiera", contestó el periodista. "No...", acertaba a decir el experto.

Maestre explicó que "los países que más emprenden son los países más desfavorecidos, los países en vías de desarrollo y los países pobres". Chan respondió diciendo que EEUU es uno de los países con "mayor desigualdad".

"La próxima vez, te lees los informes de la OCDE", le reprochó el periodista, que prosiguió su argumentación asegurando que "en Benin, el 87% de los trabajadores son autoempleados" mientras que "en EEUU es el 7,5%". "Es decir, el emprendimiento se da donde las economías son débiles y hay mucho paro, porque la gente se ve abocada por la miseria a emprender", concluyó Maestre.

"Criticar es tan fácil en este país que cualquier tonto lo puede hacer", respondió Chan cuando el periodista le preguntó si sabía qué porcentaje de trabajadores son autoempleados en España. "Dar motivaciones a la gente es lo que escasea, ¿sabes por qué? Porque requiere pensar", contestaba el experto.

Maestre le recordó que España está por encima en emprendimiento que países como Luxemburgo y recriminó a Chan que diera clases sobre esta materia sin saber las estadísticas sobre el asunto. Puedes verlo completo pinchando aquí, a partir del minuto 4:09:25.

Este domingo por la mañana, Chan ha escrito en su cuenta de Twitter un mensaje calificando a Maestre y a Elisa Beni, también tertuliana del programa, como "el mejor ejemplo de ignorancia financiera".

También retuiteó dos mensajes en los que se aseguraba que Beni "siempre que abre la boca sólo dice gilipolleces" y otro en el que criticaban la "ignorancia" de Maestre.