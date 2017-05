Risto Mejide manda un mensaje a quienes critican la diferencia de edad entre él y su mujer Laura Escanes

El programa de Cuatro All you need is love... o no recogió este lunes muchas momentos románticos, pero sólo uno le sirvió al presentador Risto Mejide para lanzar un mensaje a las voces que critican la diferencia de edad que existe entre él y su mujer Laura Escanes, 21 años más joven.

El publicista, que contrajo matrimonio el sábado 20 de mayo, aprovechó que José Luis y Mara, protagonistas de la tercera historia de la noche, se llevaban 10 años para lanzar un mensaje a los haters con los que se ha topado desde que empezó su relación con Escanes.

"¿En España? ¿Prejuicios?... ¡Qué va! Igual que existe el racismo, existe la homofobia... Eso se llama edadismo. Discriminar a la gente por su edad, tanto en una relación como en un trabajo o en lo que sea. La gente no vale por los años que ha cumplido, la gente vale lo que vale", aseguró el presentador, que recibió la complicidad de sus colaboradores David Guapo e Irene Junquera.

La reflexión de Risto recibió también el aplauso del público y muchos interpretaron su frase como un mensaje directo a su suegro, Juan Carlos Escanes, que no acudió a la boda. Días antes de la celebración, La Otra Crónica de El Mundo publicó que el padre de Laura no acudió al enlace por no aprobar esa diferencia de edad.