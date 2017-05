Mila Ximénez muestra su cara tras operarse y Twitter se llena de memes

La periodista Mila Ximénez, colaboradora habitual de Sálvame y de varios programas de Telecinco, se ha operado la cara para mejorar el aspecto de su rostro. El pasado sábado habló en directo con su amigo Jorge Javier Vázquez en el programa Sábado Deluxe y explicó que tenía "400 puntos de sutura en la cara". "Me encuentro bien", dijo entonces. Vázquez, además, contó en su blog que ha estado con ella: "No tengo que fingir alegría cuando la veo. El mayor piropo que le puedo decir es que parece que no se haya operado. Aparte de que no tiene ni un hematoma le han dejado una cara muy natural. Como si viniera de pegarse unas vacaciones de ensueño".

Sin embargo, su rostro no se ha visto hasta este miércoles, día en que las revistas semanales de la prensa del corazón llegan a los quioscos. Ximénez —que cumplió 65 años el pasado 21 de mayo— ha dado una exclusiva a Lecturas, publicación con la que colabora, y ha mostrado su nuevo aspecto en ella (algunos señalan que por el módico precio de 20.000 euros, y que faltan otra portada y otros 20.000 más por llegar).

Así es como ha quedado Ximénez tras su paso por el quirófano. Sin embargo, Twitter, en esa realidad paralela siempre más divertida y ácida que la auténtica, ha sacado a Mila de muchas otras maneras. Los tuiteros han llenado de divertidos memes y de ingeniosas comparaciones el nuevo rostro de la colaboradora televisiva.

La nueva cara de Mila Ximénez @salvameoficial

Me recuerda a alguien. pic.twitter.com/yiIoT8HEIZ — Cris Hendricks 🍑 (@Cris_hendricks) 31 de mayo de 2017

Mila Ximénez en la portada de Lecturas pic.twitter.com/e6G5stgTXK — balsanja (@balsanja) 31 de mayo de 2017

La nueva Mila Ximénez pic.twitter.com/NKSo6st93y — Alexander Padilla (@Alexkalextrik) 31 de mayo de 2017

La nueva cara de Mila Ximénez. pic.twitter.com/QC6sood20s — Chuletitas (@ChuletaCordero) 31 de mayo de 2017

"Me han recogido la cara, me han quitado piel de los ojos y me han hecho el cuello nuevo" ~ Mila Ximénez pic.twitter.com/dQqN3LEElB — Mrs. Holmes (@cunetita) 31 de mayo de 2017

La nueva cara de Mila Ximénez pic.twitter.com/sXQmVtSpCQ — Dr. Pal (@javipaciencia) 31 de mayo de 2017

La nueva cara de Mila Ximénez . pic.twitter.com/ySFJHNf5fz — EL QUEBRANTAHUESOS (@mellicintas) 31 de mayo de 2017

¡Qué bien ha quedado Mila Ximénez tras la operación! pic.twitter.com/aLbFXkCr2w — Campamento Krypton (@CampKrypton) 31 de mayo de 2017

Mila Ximénez antes posar para Lecturas: pic.twitter.com/wctRq8zuF1 — Guzaan & Endogamix (@GuzaanEndogamix) 31 de mayo de 2017

Mi más sincera enhorabuena a Mila Ximénez por su reciente operación de cirugía estética.

¡Has quedado muy guapa! pic.twitter.com/hqPSDVgvkF — Don Arfonzo (@donarfonzo) 31 de mayo de 2017

Primeras imágenes de Mila Ximénez tras su operación pic.twitter.com/1hKiAN624K — MODORROS 2.0 (@2Modorros) 31 de mayo de 2017

Lo de Mila Ximénez pic.twitter.com/LiVf4KkPwF — Edo HdezG (@EdoHdezG) 31 de mayo de 2017

La nueva cara de Mila Ximénez.

OMFG es Bárbara Rey Reloaded.https://t.co/aDcfhOEuxf pic.twitter.com/2Q5B8PCzuc — Abel Arana (@AbelArana) 31 de mayo de 2017

Mila Ximénez y Carmen Gahona, separadas al nacer pic.twitter.com/lkKgcnQeFS — Mr Blackman 🎵🎸 (@Me_saw8) 31 de mayo de 2017

Encuentra las diferencias



Mila Ximénez Vicky Martin Berrocal pic.twitter.com/UWR9kYzmsL — PR23MA💧🍌🦁🐤 (@Pr23Ma) 31 de mayo de 2017

Que manía de criticar,no veo el Photoshop en la portada de Lecturas de Mila Ximénez por ningún lado.#MalaGente pic.twitter.com/T131QCVdPq — Thanos (@martuapido) 31 de mayo de 2017

Mila Ximenez es tt. Ganas de verla en vivo y directo pq con Belén metieron tanto photoshop que incluso le cambiaron la cara 😂😂😂 pic.twitter.com/ijo06dZnPv — Lady Venscroft (@Ladyvenscroft) 31 de mayo de 2017

Hostia puta!...qué pasó con Laura Palmer no, qué pasó con Mila Ximénez?😆😅😅😅 — KbE (@kbe_7) 31 de mayo de 2017

Ha quedado genial Mila Ximénez pic.twitter.com/w6R5dBUwvm — Que rule (@que_rule) 31 de mayo de 2017

Mila Ximenez, nuestra Melania Trump deluxe pic.twitter.com/7XpeMjqkrD — Meriwan Kenobi (@Meriwan_) 31 de mayo de 2017

Qué bien le quedó el lifting a Mila Ximénez. pic.twitter.com/enBhgTqhOV — Afrusfrus (@Afrusfrus) 31 de mayo de 2017

Mila ximénez haciéndose un belén Esteban pic.twitter.com/RHkzshRl6r — ovetus ✈ (@ovetus09) 31 de mayo de 2017

