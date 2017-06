Chloë Grace Moretz se desvincula de la promoción de su película por su tono machista

Dos dibujos animados representan aparentemente a la misma persona. Una lleva tacones y luce muy estilizada; la otra, sin zapatos, se muestra mucho más redondeada. Junto a ambas una pregunta: "¿Y si Blancanieves ya no fuese guapa y los siete enanitos no fuesen tan bajos?"

Fue la idea con la que durante el Festival de Cannes se promocionó la película de animación Red Shoes & the 7 Dwarfs (Zapatos rojos y siete enanitos). La imagen llamó la atención del periodista de la web especializada Vulture Kyle Buchanan, quien no dudó en compartir en Twitter el cartel. El mensaje publicado el pasado jueves consiguió 1.200 retuits y 2.000 Me gusta.

Rápidamente la modelo de talla grande Tess Holliday reaccionó a la publicación. "¿Cómo esto fue aprobado por todo un equipo de marketing? ¿Por qué está bien decirle a los niños que gordo = feo?", escribió sobre la película que parodia el clásico de Disney Blancanieves y los siete enanitos.

How did this get approved by an entire marketing team? Why is it okay to tell young kids being fat = ugly? 🤔😏 @ChloeGMoretz pic.twitter.com/PVhgwluGTM

Ahora lo ha hecho también Chloë Grace Moretz. La actriz que pone voz a la protagonista se ha mostrado muy enfadada y ha asegurado en Twitter que ha hablado con la productora Locus Creative Studio.

"Acabo de revisar el marketing de Red Shoes. Estoy tan horrorizada y enfadada como todo el mundo. Esto no ha sido aprobado por mí o mi equipo. Por favor, sabed que se lo he dicho a los productores de la película. He puesto voz a un guion precioso y espero que todos lo podáis ver. La verdadera historia es poderosa para las mujeres jóvenes y me tocó el alma. Siento la ofensa que se sale de mi control creativo", ha escrito la intérprete en tres seguidos.

I have now fully reviewed the mkting for Red Shoes, I am just as appalled and angry as everyone else, this wasn't approved by me or my team — Chloë Grace Moretz (@ChloeGMoretz) 31 de mayo de 2017

Pls know I have let the producers of the film know. I lent my voice to a beautiful script that I hope you will all see in its entirety https://t.co/IOIXYZTc3g — Chloë Grace Moretz (@ChloeGMoretz) 31 de mayo de 2017

The actual story is powerful for young women and resonated with me. I am sorry for the offense that was beyond my creative control https://t.co/HZP2ydPCAX — Chloë Grace Moretz (@ChloeGMoretz) 31 de mayo de 2017



La productora ha escuchado las críticas y ha dado por finalizada la campaña. En una entrevista con Page Six, un portavoz ha dado por finalizada la campaña. "Locus Corporation desea disculparse por esta primera campaña de marketing (tanto por el cartel de Cannes como por el tráiler), ya que nos hemos dado cuenta de que ha tenido el efecto contrario al deseado", explica.

En el tráiler del que se hace referencia se muestra a una Blancanieves hipersexualizada que se cambia de ropa (y se transforma) ante la presencia de dos enanitos escondidos bajo una silla.