El tremendo 'zasca' de Hope Solo a Messi y Neymar por sus problemas con Hacienda

La popular portera de la selección de EE UU de fútbol, Hope Solo, ha criticado con dureza —en Eurosport— a los barcelonistas Leo Messi y Neymar Jr., en su debut como 'Comisionada del fútbol femenino' —cargo ocupa el exjugador francés Eric Cantona en el fútbol masculino—.

"Me han preguntado a menudo si hay equivalentes de Messi o Neymar en el fútbol femenino. Por desgracia no. Nunca he sabido de una sola jugadora con tanto dinero como para pensar en evadir impuestos", ha afirmado Solo.

¿Quién dice que la opinión de una mujer en fútbol no vale nada? Preguntad a @hopesolo, si os atrevéis ➡️ https://t.co/TnXwHLShlT pic.twitter.com/kCHJwlYH6M — Eurosport.es (@Eurosport_ES) 1 de junio de 2017

Así mismo, la guardameta del Seatle Reign FC de la liga estadounidense femenina también ha criticado al mítico futbolista polaco Boniek, quien afirmó que "en fútbol, la opinión de una mujer no vale un duro".

"¿Qué tal una buena patada en tus pel....?", expresó Solo, quien calificó a Boniek de "cobarde" para "venir a decírmelo a la cara".