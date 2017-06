Tensión entre Cifuentes y Espinar: "Usted tiene más experiencia en bebidas espirituosas como Coca-Cola"

La Asamblea de Madrid se ha convertido este viernes en un auténtico ring político. Y una gran protagonista. Cristina Cifuentes, que ha comparecido en la comisión sobre corrupción. Su paso ha levantado la temperatura política y nos deja un auténtico combate dialéctico con Ramón Espinar (Podemos).

"No me interrumpa, ¿me deja contestar, por favor?", le reprochaba Cifuentes a Espinar en un momento de la comparencia. Y le ha espetado: "Mire, yo no me considero una experta alimentaria. Igual tiene usted más experiencia en bebidas espirituosas. Por el gas me refiero", ha señalado. Y el morado le ha cortado: "Alguno de su grupo parlamentario ha tenido que dimitir por bebidas espirituosas combinadas con la conducción". "Coca-Cola", ha dicho en tono alto a la misma vez la presidenta.

