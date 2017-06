Una modelo acusa a Hyundai de despedirla por tener la regla

Rachel Rickert, una modelo de 27 años, ha presentado una queja contra el fabricante de coches Hyundai porque, según argumenta, fue despedida de su trabajo por tener la regla, según informa New York Post.

La joven trabajó —durante un par de días— el pasado abril saludando a los invitados en el stand de la marca coreana en el Salón Internacional del Automóvil en Nueva York.

Durante la segunda jornada de trabajo—el 13 de abril—, Rickert estuvo durante tres horas seguidas saludando a las personas que se le acercaban, sin que se le permitiera descansar para ir al baño. Esta circunstancia supuso que no le diera tiempo a cambiarse el tampón, por lo que se le ensució el uniforme.

Cuando Rickert advirtió de esta circunstancia, le pidieron que se marchara a casa.Apenas un par de días después, su representante Erika Seifred le informó de que la habían despedido porque la compañía había escuchado que estaba con el periodo.

"No permitiré que me digan que no puedo estar con la regla en el trabajo", ha afirmado la mujer —en declaraciones al New York Post—.

Rickert, quien ha calificado esta circunstancia de "inaceptable", considera que "han actuado como si no fuésemos personas": "No voy a avergonzarme. No se debe tolerar ningún tipo de discriminación", ha argumentado.

Hyundai ha declarado que han abierto una investigación sobre lo sucedido y que responderán cuando tegan todos los datos: "Nos tomamos esta protesta muy en serio", aseguran.