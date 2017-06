Hernando (PP) admite el "error y la medida a la desesperada" de la amnistía fiscal pero cree que Montoro debe seguir

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha entonado este viernes el mea culpa por la amnistía fiscal -declarada inconstitucional por el Alto Tribunal- y ha reconocido ese "error": "No lo hicimos bien, fue una medida a la desesperada".

El popular ha justificado esta decisión en los "momentos de enorme dificultad" que se vivían en España hace cinco años, con una situación "brutal de déficit" y al "borde del rescate". "Podíamos haberlo hecho mejor, sin duda alguna, pero insisto en que fue una medida a la desesperada para intentar evitar la intervención", ha afirmado durante un desayuno organizado por Vanity Fair.

"¿Debe seguir Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda?", le han preguntado, al lo que ha contestado con un "sí". Y, reconociendo ese "error", ha subrayado que gracias a esa iniciativa se pudieron recuperar 140.000 declaraciones de la renta, afloraron 130.000 millones y se recaudaron 2.500 millones de euros.

"Ahora hay que asumir los fallos, la sentencia. Nos equivocamos en la forma pero no en el fondo", ha subrayado el portavoz parlamentario. Y ha insistido: "Suele ser muy frecuente reconocer errores. No voy a echar la culpa a los demás, sobre este asunto las urnas ya nos juzgaron en el pasado. No ha sido una amnistía para exonerar a nadie".

No obstante, Hernando ha recordado que el ministro de Hacienda ha solicitado comparecer en el Congreso para abordar esta cuestión y "determinará el alcance de esta decisión".

HERNANDO DICE QUE ÁBALOS LE HA TRANSMITIDO QUE NO QUIERE SEGUIR DE PORTAVOZ

En esta mañana de confesiones, Rafael Hernando, ha revelado que su homólogo en el PSOE, José Luis Ábalos, le ha "transmitido" que no quiere seguir en su recién nombrado puesto tras la victoria de Pedro Sánchez.

La misma noche que Sánchez ganó las primarias el anterior portavoz, Antonio Hernando, dejaba su cargo. Entonces, el nuevo secretario general decidió nombrar a Ábalos, hombre de su máxima confianza, como 'número uno' en la Cámara Baja de forma interina. El diputado valenciano está en todas las quinielas que hacen los socialistas para ocupar un cargo importante en el partido -previsiblemente secretario de Organización- en la Ejecutiva que saldrá del congreso del PSOE (16, 17 y 18 de junio).

Hernando ha dicho que toda esta situación es "inquietante", con un PSOE sin una voz definitiva en el Congreso. Por ello, ha pedido a Sánchez que aclare su postura y si va a seguir instalado en el "populismo del no es no". "Espero que Sánchez no se deje contagie del adanismo de los que creen que todo lo nuevo es lo mejor", ha agregado.

El popular ha lamentado que en el último año todos los grupos han cambiado de portavoz y que él ya es el veterano. Además, en un momento de gran intensidad parlamentaria. La semana que vienes se debatirá la moción de censura presentada por Podemos contra Mariano Rajoy.

Hernando ha dicho que "cree" que el presidente del Gobierno podría intervenir en ese debate en el que Pablo Iglesias se presentará como alternativa. A juicio de Hernando, Rajoy es un gran "parlamentario" y "no tiene miedo". No obstante, ha precisado que en los próximos días el Ejecutivo tendrá que decidir si toma la palabra en la Cámara Baja.