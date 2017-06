Juan Ignacio Zoido, ministro de Interior, ha recibido numerosas críticas por publicar un tuit en el que recordaba a José Pardines, guardia civil asesinado por ETA en 1968.

En el mensaje, Zoido recuerda su figura como el primer asesinado por la banda terrorista y lo hace refiriéndose a Pardines como "mártir de nuestra democracia".

El matiz es que por aquel entonces todavía en España existía la dictadura franquista:

Mensaje por el que muchos le han instado a hacer cuentas y recordar que en 1968 todavía vivía el dictador Franco:

Sr. Zoido (no le llamo ministro porque a mí no me representa):en 1968 había un régimen fascista, no una democracia.El subsconciente le falla