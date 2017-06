Por qué este gol de Andorra es histórico

66 partidos después, Andorra volvió a ganar. Trece años sin lograr una victoria en un partido oficial.

Fue ayer viernes frente a Hungría, merced a un gol de Marc Rebes, que remató de cabeza un centro desde la derecha. El balón golpeó el palo izquierdo del portero Peter Gulacsi y entró para sorpresa de muchos, incluidos algunos jugadores andorranos.

Last time Andorra won a competitive match in 2004 Twitter didn't even exist.Tonight they beat Hungary with this goal pic.twitter.com/Wlz8JtVYQL