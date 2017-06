Iglesias, a Rajoy: "Usted va a pasar a la historia como el presidente de la corrupción"

"Usted va a pasar a la historia como el presidente de la corrupción". El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha subido a la tribuna del Congreso para presentarse como candidato alternativo a la Presidencia del Gobierno durante la moción de censura contra Mariano Rajoy y le ha dedicado esta frase al líder popular justificando su intento de hacerle dimitir. Mirando a La Moncloa con chaqueta azul y camisa blanca.

Iglesias ha intervenido ante el Congreso después de que Irene Montero presentase la moción de censura y decidiera posteriormente tomar la palabra Rajoy para contestar. A las 12.22 horas el líder morado ha tomado la palabra y, mirando a los alcaldes del cambio que lo acompañan desde la tribuna, ha espetado al PP: "Se puede gobernar de otra forma. Cuando no se roba, se gobierna mejor".

"La esperanza puede derrotar al miedo", ha indicado, a la vez que ha comentado que todos están "de acuerdo" en que se han rebasado "todos los límites posibles en cuanto a corrupción". Iglesias sabe de antemano que su moción va a fracasar (solo contará previsiblemente con 82 votos frente a los 176 necesarios). Pero es su gran momento parlamentario, especialmente con la vista puesta en la lucha que se da por el liderazgo de la oposición.

PIDE UN PACTO AL PSOE SIN CIUDADANOS

Iglesias mira a la izquierda y, especialmente, al PSOE y sus votantes: "No somos perfectos, pero a nosotros no nos compra nadie". Esto ha provocado abucheos entre los diputados. Y ha dicho a la bancada socialista: "Si hubiera voluntad, mañana mismo estos señores podrían estar fuera del Gobierno".

"Ojalá nos pongamos de acuerdo para sacarles del Gobierno más temprano que tarde", ha insistido Iglesias, quien ha comentado que asume sus errores, pero pide al PSOE también reconocer los suyos.

Iglesias ha mostrado su disposición a buscar el entendimiento y el diálogo con los socialistas, cuyas "bases han dado una lección democrática al establishment". Eso sí, ha dicho que no pueden pactar también con "la muleta" de Ciudadanos. En este contexto, ha apelado al ejemplo del Gobierno a la portuguesa, formado por partidos de izquierdas, y ha señalado algunas de las medidas tomadas en Lisboa.

"Si la mayoría de la Cámara quiere, se puede hacer una política alternativa al desastre del PP", ha enfatizado.

Y es que Iglesias quiere convertir esta moción en una oportunidad para presentarse como el verdadero portavoz de la calle y el único que hace frente realmente a los populares. En la bancada socialista tienen la opinión de que el morado busca ahora quitarse el estigma de no haber dejado a Pedro Sánchez gobernar hace un año. La victoria del madrileño en las primarias del PSOE preocupa en Podemos al entender que puede provocar un trasvase de votos al potenciar el nuevo secretario general socialista el flanco de izquierdas.

Guiños a los votantes socialistas y leña a Rajoy y su Gobierno. "España no es como ustedes" y "España no es como este Parlamento. Si se pareciera de verdad a España, no estarían ustedes ocupando el banco azul", ha remarcado Iglesias. Y otra lanzada: "Márchense, señores del PP".

¿Qué tiene que ofrecer Pablo Iglesias al país? Tras más de cuarenta minutos hablando sobre el PP y la situación de corrupción, ha entrado en propuestas concretas y ha enumerado sus once medidas para acabar con esta lacra.

1- Una Ley de contratación pública que suprima los procedimientos negociados. 2- Facilitar el trabajo de los organismos reguladores y de los técnicos e inspectores de Hacienda mediante un nuevo Plan Nacional de Lucha contra el Fraude. 3- Una nueva Ley de financiación de partidos que incluya a las fundaciones y asociaciones vinculadas, así como el límite al endeudamiento bancario o restricciones a las donaciones de bienes inmuebles. 4- Adscripción de la Policía Judicial a los juzgados y tribunales de modo que tengan el control de las investigaciones y se asegure la imparcialidad de las mismas. 5- Derogación de la llamada "Ley Berlusconi". 6- Reforzar la independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado con propuestas como la elección del fiscal general del Estado de una terna elegida por mayoría cualificada en el Congreso, y en la que, como mínimo, debe haber una mujer. 7- Una Ley contra las llamadas puertas giratorias. 8- Acabar con el secreto bancario. 9- Reforma del delito del fraude fiscal. 10- Reformar el Código Penal para perseguir el delito del enriquecimiento ilícito. 11- Creación de una Unidad para recuperar el dinero defraudado por la corrupción.

A FAVOR DEL REFERÉNDUM

Una gran parte de su discurso lo ha dedicado a la "cuestión plurinacional", un punto muy importante para Podemos y de importancia vital para sus confluencias. Y ha dejada calara su visón de España "como país de países".

Cataluña siempre en el debate. Iglesias ha insistido en que la "inmensa mayoría" de los ciudadanos de esa comunidad quiere "una relación jurídica diferente a la actual". Todo ello enfrentado a "la nula voluntad política del Estado para buscar una solución democrática". "Nosotros somos partidarios de que los catalanes decidan en un referéndum", ha resaltado el líder morado, que ha atacado a los populares: "Señores del PP, no tenemos miedo a la democracia. Ningún demócrata debería tener miedo, queremos convencer a catalanes para que se queden, pero no queremos imponer nada".

"Ustedes no entienden España y no están capacitados para gobernarla", ha remachado.