De Miami a Leganés (Madrid) pasando por Lima o Sao Paulo. Todo eso y mucho más han viajado las obras de la Colección Visible, del comisario Pablo Peinado, precisamente para "hacer visible" algo que mucha gente quiere ignorar: igual que el colectivo LGTB es parte de la sociedad, también la LGTBfobia está (muy) presente entre nosotros.

Vale que España es un país muy avanzado y muy tolerante y que cada vez se van sumando más naciones a las leyes de matrimonio igualitario. Pero, al mismo tiempo, en ese país tan avanzado que es España, el colectivo gay sigue siendo el más atacado, hay quien se sigue indignando por el hecho de que se celebre el Orgullo Gay y muchas personas siguen en el armario por miedo a la discriminación o el acoso.

Con todo lo anterior en mente y con el fin de mostrar un lado más cultural y artístico que a veces ha echado de menos en las fiestas del Orgullo (que este año arrancan este 23 de junio), Pablo Peinado creó en 2004 el festival Visible y empezó a recopilar obras de arte de temática LGTB. Poco a poco su colección ha adquirido una magnitud —2000 obras, con firmas como la de Pablo Picasso, Javier Mariscal o Gregorio Prieto, y más de 20.000 documentos— y una visión más ambiciosa: que Madrid albergue una exposición permanente sobre este tema o que llegue a tener un centro cultural de arte gay.

Como para las autoridades el tema LGTB sólo afecta a una minoría y hay gente que lo rechaza, no es rentable electoralmente.

¿Y qué es el 'arte gay'? "No tengo una respuesta", reconoce Peinado a El HuffPost. "La colección plantea más preguntas que respuestas: ¿Es arte gay un cuadro de temática gay que hace un artista heterosexual? ¿O es arte gay un cuadro de un paisaje que hace un artista homosexual?", expone, y al mismo tiempo da pistas: "Hay una serie de motivos que se inscriben dentro de la temática LGTB, como el de la afectividad, las personas que trabajan por los derechos LGTB, los personajes históricos LGTB...".

La exposición 'LGTBIfobia y derechos humanos' incluye un mapa de Metro alternativo: todas las estaciones llevan el nombre de un personaje gay para reivindicar que en el plano de Metro de Madrid original no aparece el nombre de ninguna persona LGTB.

Estas pistas se hacen patentes en la exposición LGTBIfobia y derechos humanos, que acoge la sala Antonio Machado de Leganés (Madrid) y está comisariada por Pablo Peinado con la colaboración de la asociación LEGAYNÉS. Aquí se puede descubrir, de manera gráfica, en qué consiste ese arte gay: "Desde las representaciones de San Sebastián, que ya en el Renacimiento era un icono de la homosexualidad —joven, martirizado en su pleno esplendor...—; hasta los grabados japoneses que muestran a actores travestidos; pasando por una pareja histórica como la de Marcela y Elisa, que se casaron por la Iglesia en A Coruña en 1901". "Cada obra de esta colección tiene un enganche con el sustrato de la cultura gay, pero es un discurso subjetivo. Otra persona podría haber realizado otra colección totalmente distinta", explica Peinado.

Una representación de San Sebastián, una pintura inspirada en los onnagata (actores japoneses de teatro que se travestían) y una fotografía de Marcela y Elisa, en la exposición 'LGTBIfobia'.

El objetivo que busca el comisario desde que comenzó la colección es que estas obras cumplan "una función de pedagogía social". De ahí que él mismo aspire a conseguir una sede fija para la Colección Visible. "El problema es que, como para las autoridades el tema LGTB sólo afecta a una minoría y hay gente que lo rechaza, no resulta rentable electoralmente", cuenta.

Desgraciadamente, la visibilidad todavía atrae violencia.

"El Ayuntamiento debería apostar por una gran exposición que contase la historia de lo que han hecho todas las asociaciones LGTB que llevan trabajando en Madrid desde hace 30 o 40 años", sostiene Pablo Peinado. El comisario defiende también la necesidad de esta exposición en la lucha contra la homofobia, para "hacer entender a la gente que esto es normal". "Casi a diario hay muestras de LGTBifobia, pese a que la visibilidad aún es poca; si hubiera más personas que expresaran su afectividad en público, habría más agresiones. Desgraciadamente, la visibilidad todavía atrae violencia. Porque hay mucha gente que no lo entiende, no lo acepta o no lo respeta", afirma.

El final de la exposición tiene un lugar para recordar (y que no se repitan) dos dictaduras que reprimieron duramente la homosexualidad: la de Franco y la de Hitler.

Peinado también recuerda con nostalgia 2005, el año en que se aprobó el matrimonio gay en España —"fue un boom"—, y al mismo tiempo lamenta el adormecimiento actual del interés general en la lucha por los derechos LGTB. "Durante esos años se avanzó mucho, pero ahora se ha dormido la cosa. El tema se ha pasado de moda y parece que se está volviendo a invisibilizar", dice. Y advierte: "El peligro de dejar de hablar de las cosas es que parece que no existen. Como ocurría antes con la violencia de género, que los medios tenían prohibido tratar porque se consideraba un tema particular, privado. Ahora se ha visto que es positivo para solucionar el problema. Lo mismo pasa con el tema LGTB: si no se habla (si no hay películas, teatro, leyes igualitarias...), esto acaba desapareciendo y acabamos todos en el armario. Lo que no se trabaja o no se visibiliza desaparece y acaba mal".

Un futbolista no puede ser gay porque el fútbol es el modelo heteronormativo social para los niños.

La Asociación Cultural Visible, que preside Pablo Peinado, siempre ha estado ligada a otras reivindicaciones sociales, especialmente a la lucha contra el machismo. Peinado, consciente de que "las sociedades no cambian de un día para otro", denuncia que la española ha sido tradicionalmente "una sociedad superreaccionaria y machista" y que esa resistencia sigue presente. "Recibimos mensajes contradictorios: nos dicen que somos muy abiertos y tal y luego seguimos considerando a las mujeres como el sexo débil. Todo eso hace retroceder a nuestra sociedad. Hay todavía muchas cosas en las que no se avanza: damos un paso para adelante y otro para atrás", explica.

El deporte es, para Peinado, un buen ejemplo de ello, "uno de los últimos bastiones del machismo más recalcitrante". Y argumenta: "Si un presentador de televisión sale del armario, no pasa nada, incluso le puede ayudar en su carrera; pero un futbolista no puede ser gay porque el fútbol es el modelo heteronormativo social para los niños; los valores del fútbol son los que tienen que seguir los chicos. Por eso los futbolistas no salen del armario; porque tienen todas las de perder". Pero se puede hacer algo: "Si los futbolistas famosos que son gays lo dijeran, ayudarían a mucha gente a sentirse mejor, a no sentirse discriminado, a aceptarse". "Fuimos pioneros a la hora de legalizar el matrimonio y hemos sido referencia en muchos países", dice; no nos quedemos atrás en otros campos.

***

La exposición 'LGTBIfobia y derechos humanos' puede verse en la Sala Antonio Machado de Leganés hasta el 5 de julio de 2017. Las obras de la Colección Visible también se expondrán en 'Make America Dystopian Again' (en Casa de Vacas del Parque del Retiro de Madrid del 23 de junio al 16 de julio) y en 'Sexualidades', en el contexto del Festival Mulafest el 30 de junio, el 1 y el 2 de julio.