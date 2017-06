Las únicas respuestas que Bárcenas ha dado en la comisión del Congreso

El extesorero del PP Luis Bárcenas, se ha tenido que comer el sapo de acudir esta mañana al Congreso de los Diputados. Tenía una cita para comparecer en la comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal de la que fuera su formación. Comparecer ha comparecido, sí, entre gran revuelo de medios de comunicación, pero desde el primer momento ha mostrado su intención de no hablar para no entorpecer su estrategia de defensa en los casos en los que aún está inmerso. "Por encima de cualquier cosa, prima mi derecho de defensa", ha enfatizado en varias ocasiones.

Sin embargo, las preguntas de los grupos de la oposición al Gobierno de Mariano Rajoy han terminado por sacarle de quicio en algunos momentos muy contados, en los que ha visto necesario replicar, a modo de defensa. Estas han sido las únicas respuestas de Bárcenas de esta mañana. Y va un spoiler: no ha explicado absolutamente nada de la caja b, los sobres, quién sabía qué ni nada que se le parezca.

"¿Por qué tengo yo que pedir perdón?": El portavoz de ERC, Joan Tardá, ha elevado el tono para reclamarle a Bárcenas que reconozca la verdad de la financiación opaca del PP y que pida perdón "por atentar contra la democracia" y contribuir en la financiación fraudulenta de su partido. Le ha recordado que eso es lo que han hecho algunos personas incluso condenadas por crímenes contra la humanidad en otros países. Pedir perdón, insistía el independentista, es hasta un acto de "patriotismo", a sus ojos.

Bárcenas, colérico, ha recordado entonces reprochando al portavoz de ERC el caso del exconseller de Gobernación de la Generalitat Jordi Ausàs, de su misma formación y condenado a cuatro años de cárcel por contrabando de tabaco con Andorra. "¿Se levantó el señor Ausàs, condenado por fraude de tabaco con Andorra?, ¿pidió perdón a la ciudadanía catalana?, ¿por qué tengo yo que pedirlo?, den ustedes ejemplo primero", ha espetado Bárcenas.

El PP, ¿organización criminal?: Bárcenas, en una línea de defensa del que fuera su partido, ha defendido que ningún juez ha definido al PP como una organización criminal, sino que eso es una acusación de los socialistas. "No es el juez, son ustedes los que dicen que son una organización criminal", ha señalado Bárcenas en respuesta a la portavoz del PSOE, Isabel Rodríguez. "Dice usted que los jueces, en dos ocasiones, han definido al PP y a toda esta.... digamos... sistemática como una organización criminal, pero eso no es así", ha señalado.

¿Sabía el PP cómo se financiaban las campañas?: La portavoz de Podemos, Irene Montero, ha preguntado sobre la financiación de las campañas electorales y Bárcenas ha exculpado a la cúpula del PP de estar al tanto del proceso; eran él y el tesorero los encargados de supervisar los fondos destinados a ese fin, aunque no ha precisado si eran legales o ilegales, en blanco o en negro. "¿No había un comité nacional que supervisase?", ha insistido Montero: "Sinceramente no, en este caso concreto no. Éramos el tesorero y yo mismo", ha contestado el exsenador.

(Puedes seguir leyendo tras la foto...).

Luis Bárcenas, momentos antes de su comparecencia.

¿Se quedó dinero de la caja b?: La portavoz de Podemos también ha interpelado a Luis Bárcenas sobre si se quedó con algo de dinero de la caja b del PP. "En ningún caso, ni con 300.000 ni con 8.000. Con cero euros. De fondos del partido no me he apropiado absolutamente de nada", ha dicho tajante. Montero le ha preguntado además sobre la procedencia de su patrimonio económico y si todo provenía de sus años con los populares, y Bárcenas le ha respondido con sorna que, ya que está siguiendo tan activamente el proceso judicial contra él, habrá conocido que tuvo una "cuantiosa" actividad profesional que le permitió tener una situación patrimonial "muy, muy desahogada".

Montero, irónica, ha aplaudido la "cantidad de horas de trabajo" que le han permitido al extesorero acumular una fortuna tan importante y le ha reprochado que se acogiera a la amnistía fiscal. Y entonces ha sido cuando Bárcenas ha reaccionado otra vez saliendo por la tangente, como con Tardá. "En todo caso, eso será el señor [Juan Carlos] Monedero y los fondos que recibieron de Venezuela", ha respondido Bárcenas, a lo que Montero le ha replicado que "no existe ningún procedimiento abierto" a Monedero ni a Podemos, al contrario del caso del extesorero del PP.

Cuando los gestos también hablan: Bárcenas ha bebido agua, ha mirado el móvil o al suelo o al techo cuando se le formula alguna pregunta que no tenía intención de contestar, pero también acotaba las intervenciones de los sucesivos parlamentarios con miradas penetrantes, casi sin parpadeos, cejas alzadas, sonrisas sarcásticas... Hablando sin hablar. Esta actitud ha irritado sobremanera a Toni Cantó, el portavoz de Ciudadanos en esta Comisión, que le ha pedido en varias ocasiones que, por lo menos, diga que no piensa responder y le mire a la cara. Esta tensión ha acabado con un duro cruce de reproches entre uno y otro. "Le voy a pedir que por respeto a esta comisión, si no va a decirme nada se tome al menos la molestia de verbalizarlo", le ha afeado Cantó.

El extesorero del PP, molesto por la forma en que se le dirigía Cantó, ha terminado por contestarle con cierta irritación. "Usted no actúe como si estuviese en una obra de teatro", le ha reprochado a Cantó -que un popular actor, además de diputado-. Cantó, que no se ha arredrado ante la diatriba de Bárcenas le ha respondido: "Y usted como si estuviera en el salón de una película de vaqueros e indios". No ha acabado aquí la tensión entre ambos después de que Bárcenas acusara a Cantó de estar mintiendo "descaradamente" con algunas de las afirmaciones que ha hecho en su intervención. "Es una vergüenza esta comparecencia", ha denunciado el político valenciano, que ha concluido su turno asegurando que la corrupción del PP le ha hecho "mucho daño a España".

"Adiós": Bárcenas, que no ha contestado tampoco a las decenas de preguntas que le iban haciendo de forma apresurada los informadores mientras le perseguían por los pasillos, al acabar su comparecencia, se ha despedido con un lacónico "adiós", antes de cerrar la puerta del coche. Algunos transeúntes se han parado a contemplar la escena, y una señora incluso se ha acercado al vehículo, ha golpeado el cristal y le ha llamado a gritos "ladrón".

P.D.: Al PP no ha tenido que responderle nada porque su portavoz hoy, Carlos Rojas, ha evitado dirigirse en ningún momento a Luis Bárcenas y ha aprovechado su intervención para culpar a la oposición de abrir una causa general contra el partido en el Gobierno.