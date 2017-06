Nueve razones de peso para olvidarse del móvil cuando vas a un concierto

Observar la vida a través de la cámara de un teléfono móvil es una moda cada vez más extendida. Cualquier momento es digno de grabar y fotografiar y los conciertos no son una excepción.

Pero esta moda de registrarlo todo acumula cada día nuevos detractores en el mundo de la música. Aunque artistas como la banda británica Radiohead animaban en el Festival Secret Solstice de Islandia a grabarlo todo a través de Periscope, la aplicación de Twitter para la retransmisión de vídeo en directo, y hacer el concierto accesible a todo el mundo; lo más frecuente es encontrarse casos como el de Robe Iniesta, cantante de Extremoduro, que hace unos días decía en su Facebook que los móviles y las cámaras deberían estar prohíbidos en los conciertos.

El líder de Extremoduro no es el único español que se ha quejado del uso de móviles: Dani Martín pedía hace unos días a sus fans en México que dejaran los móviles para disfrutar del show. También la cantautora madrileña Carmen Boza ha reflexionado sobre esta especie de 'trastorno de Diógenes mediático' en el que nos obsesionamos por admirar, demostrar y acumular imágenes: "El otro día leí un tuit que decía algo así como "enhorabuena, no solo te has perdido la experiencia del concierto, sino que ahora también la tienes en vídeo en tu teléfono para no verla nunca más".

En el terreno internacional también han alzado la voz nombres tan conocidos como Adele. La cantante protagonizó titulares en mayo cuando reprendió a una asistente a su concierto en Verona por grabar toda la actuación: "¿Puedes dejar de grabarme con tu cámara? Porque estoy aquí, en la vida real, y podrías disfrutar de esto también en la vida real".

Otros como Alicia Keys han recurrido a métodos como el dispositivo que usó en su concierto de Nueva York: se llama Yondr y es una especie de funda para meter cada smartphone y crear una zona libre de móviles. Como las fundas son precintadas en la entrada del concierto, cualquier fan al que le hayan aplicado esta privación forzosa de su móvil, tiene que acercarse al personal de seguridad del recinto para que se lo desprecinten si necesita hacer alguna llamada.

Para apoyar con tecnología este tipo de requerimientos por parte de los organizadores de eventos, Apple ha patentado un sistema por el que las cámaras de los móviles de un recinto se podrían bloquear a través de rayos infrarrojos.

Bono, el cantante de U2, ha pedido al público en muchas ocasiones que se centren en el espectáculos. De la misma forma, a Dave Grohl, el líder de los Foo Fighters, le gusta reivindicar "la jodida vieja escuela" de los mecheros para iluminar la actuación, cosa que en la actualidad se ha visto sustituida por las pantallas de los móviles.

La lista de artistas defensores del 'no al móvil' crece por momentos y cada uno esgrime un argumento de peso. Y si los suyos no te parecen suficientes, mira el vídeo de arriba y encontrarás otras tantas razones para olvidarte del smartphone y disfrutar de la música.

