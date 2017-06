Rosa López hace lo que nadie se atreve en 'El Hormiguero'

Que El Hormiguero tiende a poner a sus invitados en un brete es algo de sobra conocido. Da igual que sean actores nacionales como María Castro, que tuvo que demostrar en directo su flexibilidad, o top models internacionales como Andrés Velencoso y Alessandra Ambrosio, que se vieron envueltos en una conversación incómoda: Pablo Motos, sus hormigas y su corte de colaboradores los ponen cada noche en el prime time de Antena 3 en una posición entre divertida e incómoda a base de trucos de magia, experimentos de química, actuaciones musicales y entrevistas surrealistas que a veces tapan el verdadero talento del invitado.

Futbolistas, cantantes, actores, políticos... pocos pueden mostrar al final su trabajo. Sin embargo, eso no pasó con Rosa López. La cantante, ganadora de la primera edición de Operación Triunfo y actual estrella del reality show de la cadena Ten Soy Rosa, pasó la noche del martes 27 de junio por la mesa de Motos para charlar acerca de su nuevo disco, Kairós, el octavo de su carrera, y del primer sencillo de este, Al fin pienso en mí, número 1 de ventas en iTunes en España. Y, con su sencillez y discreción, triunfó.

López demostró una vez más porque es una artista con 15 años de carrera que sigue generando expectación y llenando conciertos —de hecho, actuará en las fiestas del World Pride de Madrid—: porque tiene una voz de oro. La actriz no destacó por dejar titulares jugosos ni por hacer pruebas locas, sino por su talento, por su capacidad interpretativa; algo que, sin embargo, pocos se atreven a demostrar hoy día en televisión en directo.

Así, tras la petición de que cantara algo, la granadina se lo pensó un poco, apenas unos segundos: "A mí hay una canción que me gusta mucho, esta no es sensual", reía Rosa. "Esta para toda tu gente y para ti, esta dice..." y sin más preparación, sin micrófono, sin banda, López cantó durante un minuto de reloj, agarrada a Pablo Motos, que no podía dejar de observar a la cantante mientras hacía virguerías con la garganta y mientras, incluso, animaba al público a corearla con palmas. "¡Olé!", le soltó al final un sorprendido Motos, que acabó fundido con ella en un abrazo.

