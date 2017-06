TENDENCIAS

Primer tráiler de 'Jumanji: bienvenidos a la jungla'

'Jumanji' fue una de esas películas que marcó las infancias de los nacidos en los ochenta y los noventa. Estrenada en 1995, narraba la historia de una pareja de hermanos que descubren un juego de mesa en su nueva casa y que, de la mano del antiguo ocupante de esa casa, Alan Parrish (interpretado por Robin Williams) se enfrentarán a peligros increíbles. Esa cinta —divertida, ágil, cargada de humor y de interpretaciones brillantes— no se ha librado de tener su secuela. 22 años después llega 'Jumanji: bienvenidos a la jungla'. En ella cuatro alumnos de instituto volverán a la selva a través de 'Jumanji'... que ahora no es un juego de mesa, sino un videojuego anticuado. Aunque no se estrenará hasta finales de diciembre de 2017, en su tráiler ya se ven trazas de lo que será el 'film', con un humor de trazo mucho más grueso y una estética mucho más, digamos, adolescente.