La novia de Samuel, al padre de Marta del Castillo: "Ojalá no encuentre nunca a su hija"

"Ojalá no encuentre nunca a su hija y lo siga pagando en vida el daño que hace a gente que no tiene nada que ver con vuestra mierda de causa. Y ahora lleve esto a la tele me importa muy poco!!". En estos términos se ha expresado Andrea, la novia de uno de los acusados por el crimen de Marta del Castillo —Samuel Benítez— a través de un mensaje privado de Facebook —según informa La Razón—.

El destinatario de estas duras palabras no era otro que Antonio, el padre de Marta, quien ha publicado en Facebook el mensaje completo: "Ahora publique esto en la tele... ¿está buscando como un desgraciado a mi padre muerto? ¿Me he metido yo con sus muertos?", le interroga Andrea, quien está en avanzado estado de gestación, antes de exclamar: "A lo mejor debería...".

En declaraciones a La Razón, Antonio del Castillo ha asegurado que la joven "ha perdido los papeles. Yo no voy a entrar en ese juego. Con quien hablé fue con el padrastro de Andrea, desconozco si su padre está vivo o muerto. En cualquier caso, ya le dije a Samuel que si dicen dónde está mi hija me olvidaré de ellos para toda la vida".

Este desagradable episodio ha llegado tras la discusión que mantuvo Antonio con Samuel, tras conocerse la nueva vida en Francia de los dos acusados por el crimen.

Según informa el diario Ideal, hace dos semanas Antonio supo que Samuel se encontraba en Tenerife junto a su novia Andrea. Un mensaje en Facebook del padre de Marta desencadenó una fuerte discusión en la que también intervino Andrea: "No sé cómo puede dormir por la noche", espetó la joven al padre de la desaparecida.