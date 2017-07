El 'zasca' de Iñaki López a una mujer a la que no le parece "normal" el Orgullo

La Sexta está este sábado emitiendo una programación especial con motivo del desfile del Orgullo Gay de Madrid, comandado por Cristina Pardo e Iñaki López, entre otros profesionales de la casa.

El el transcurso de la tarde, una de las reporteras ha entrevistado a una señora, llamada Cristina, que directamente ha señalado la supuesta anormalidad que, a su entender, representan los homosexuales. Este ha sido su discurso:

"Una cosa es lo que sean o lo que hagan, pero no es para sentirse orgullosos de serlo y de pasearse por ahí, manifestándose y diciendo todas esas cosas. Los que somos normales no vamos por ahí manifestándonos", ha dicho, mientras la redactora le insistía en que "ellos", los homosexuales, "también son normales" y lo que hacen es pelear por sus derechos, que los tienen como cualquiera. "Para ellos... Los demás normales no hacemos esas cosas", insiste la entrevistada, a la altura de la Plaza de Colón de Madrid.

López, al retomar la conexión, no se ha podido contener y le ha replicado: "Opiniones las aceptamos todas, opiniones nos gustan todas, pero es verdad que Cristina faltó un poco al respeto. Hay que recordar que esta es precisamente una manifestación a favor del respeto para todos y entre todos. Vemos que todavía hay mucha labor de educación que hacer y mucha gente a la que hay que abrir todavía más la mente (...). Lo que sí vamos a hacer es respetar a Cristina mucho más de lo que ella ha respetado a los manifestantes". Y aquí viene lo mejor: "Aprende, Cristina, disfrute de la fiesta. Ya verá cómo al acabar la noche cambia de idea... o se echa novia".

Desde aquí, aplauso grande para Iñaki López. 👋 👋 👋

