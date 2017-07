La revista ESPN ha lanzado la novena edición de Body Issue, una producción que resalta la belleza al desnudo de los cuerpos de deportistas y tiene un cuidado enfoque artístico en cada fotografía.

En este número aparecen 33 deportistas desnudos, entre otros Ezekiel Elliott, Julian Edelman y Javier Baez, Brianna Decker, Kacey Bellamy o Meghan Duggan.

La cuenta oficial de ESPN en Twitter ha ido publicando GIFS de todos ellos desnudos durante los últimos días. Y las reacciones de los usuarios de la red social han dejado en evidencia algo: están mucho más acostumbrados a la desnudez femenina que a la masculina. Especialmente en publicaciones deportivas.

Hasta tal punto que muchos se han llegado a quejar de la presencia de hombres desnudos en la revista. Las reacciones a las fotos de las mujeres han sido bien distintas.

Dos ejemplos lo dejan claro. El 26 de junio, ESPN tuiteó la foto del jugador de fútbol americano Zeke Elliott desnudo.

You can now add "cover boy" to Zeke's resume. pic.twitter.com/DSS8r0Jzef — ESPN (@espn) 26 de junio de 2017

Muchas reacciones no pudieron ser más negativas. Algunos criticaron que ESPN es una publicación de deportes, no de strippers. "No necesitaba ver esto antes de desayunar", se lamentaron otros. "¿Qué demonios?", se preguntaban otros tantos.

SPORTS. THE S STANDS FOR SPORTS. NOT STRIPPERS — low key squidward (@ewwitzclutchy) 26 de junio de 2017

Didn't need to see this before breakfast — Rodney (@Easy132) 26 de junio de 2017

what the hell? — reuben (@ReubenAlxander) 26 de junio de 2017

Al día siguiente, ESPN publicó un GIF similar, pero con el desnudo de la tenista Caroline Wozniacki. Las reacciones no pudieron ser más diferentes.

Caroline Wozniacki is ready for Wimbledon ... and the cover of ESPN's ninth annual Body Issue. pic.twitter.com/MjpJFCmESE — ESPN (@espn) 27 de junio de 2017

"Dios mío", "Sois más valiosos que una revista Playboy", "Vale, esto es mejor que Zek Elliott!", fueron algunas de las reacciones.

Okay, this is better than Zek Elliott! — Matthew Weeks (@matthewweeks24) 27 de junio de 2017

I feel like these are more valuable than a Playboy mag — Bret (@Haughman101) 27 de junio de 2017

Holy crow😍 — Brocko Belkowski (@BrockosModnLife) 27 de junio de 2017

La web Dallas News ha dedicado un artículo a analizar las diferentes reacciones. "Llámalo como que quieras. Un signo de la frágil masculinidad de algunas personas o una continuación del sexismo que aún existe en el mundo del deporte, pero las respuestas a ambos tuits dicen mucho", se asegura.

El texto también subraya que la desnudez femenina es algo esperado porque se ve por todos lados y que, sin embargo, el cuerpo de un hombre es motivo de sorpresa.

"Los hombres no deben tener que temer la reacción del público, y las mujeres no deberían tener que preocuparse de que sus fotos estén fuertemente sexualizadas. Se trata de que ambos se enorgullezcan de sus cuerpos", se explica en Dallas News.

"Si vamos a admirar la desnudez femenina, entonces vamos tendremos que admirar la masculina también", finaliza.