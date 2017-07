Homs explota en Twitter contra la destitución de Baiget: "Hasta los huevos"

El exportavoz del Govern catalán, Francesc Homs, ha rechazado contundentemente la destitución del hasta ahora conseller Jordi Baiget por haber expresado sus dudas sobre la celebración del referéndum del 1 de octubre. El también exconseller de Presidencia ha publicado tres duros mensajes en Twitter en los que carga contra la decisión del president Carles Puigdemont y expresa abiertamente que está harto -"hasta los huevos", literalmente- porque, a su entender, otros "sobran desde hace tiempo".

Homs señala que no comparte el cese de Baiget, a quien define como un compañero "leal" y "comprometido". "Y, si por declaraciones más o menos afortunadas se le echa, los hay que sobran desde hace tiempo", ha tuietado además. "Decisiones así ni suman ni hacen grande el proyecto", ha criticado el exportavoz.

En un tercer mensaje en su perfil de la red social, Homs -que fue condenado en marzo por el Tribunal Supremo a un año y un mes de inhabilitación por un delito de desobediencia derivado de su participación en la consulta realizada el 9-N de 2014- se pregunta también "cómo es que de momento" solo a "los del PdeCAT" les "condenan los de Madrid". Cierra el tuit con un contundente "hasta los huevos" (representados por un emoticono, sin palabras).

No comparteixo q es cesi @jordibaiget És lleial i compromès. I si x declas +- afortunades se'l fa fora, n'hi ha que sobren de fa temps 1/3 — Francesc Homs (@franceschoms) 3 de julio de 2017

A més, políticament decisions així ni sumen ni fan gran el projecte, tot just el contrari 2/3 — Francesc Homs (@franceschoms) 3 de julio de 2017

Finalment: com és que d moment només som els del PDeCAT q ens condemnen els de Madrid i/o ens volen fora alguns de Catalunya? Fins els 🥚3/3 — Francesc Homs (@franceschoms) 3 de julio de 2017

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, destituyó ayer a Baiget después de que expresara sus dudas sobre el referéndum de independencia, al afirmar que "el Estado tiene tanta fuerza que probablemente" no se podrá celebrar y se hará "alguna cosa diferente que se puede parecer al 9N". Ha sido el primer miembro del gabinete en reconocer públicamente que puede que el 1 de octubre no haya referéndum, en una entrevista en El Punt Avui en la que ha admitido además que temía por su patrimonio familiar ante posibles acciones judiciales.

Puigdemont invitó el lunes a abandonar el Govern quien no se vea capaz de afrontar el referéndum. Así lo trasladó en una reunión que mantuvo a primera hora de la mañana en la sede del PDeCAT, y a la que, según han explicado fuentes de la formación, asistió el expresidente de la Generalitat y presidente del partido, Artur Mas; la coordinadora general, Marta Pascal; el coordinador organizativo, David Bonvehí; el presidente de JxSí en el Parlament, Jordi Turull, y todos los consellers.

En este encuentro, Puigdemont pidió que dejara su cargo el que no fuera capaz de seguir la hoja de ruta hacia el 1 de octubre, un mensaje que también trasladó en la reunión posterior que hizo el Comité Nacional del partido que se celebra el primer lunes de cada mes.

Según las citadas fuentes, diversos sectores del partido no comparten y están "muy enfadados" con la decisión tomada por el presidente de la Generalitat con Baiget, también dentro del seno del Govern, y critican que haya nombrado para sustituirle al conseller de Cultura, Santi Vila, que mantendrá temporalmente su cartera actual hasta que se nombre un nuevo titular para su departamento.

"Puigdemont dinamita el PDeCAT", ha destacado un dirigente del partido, que considera que se está premiando a Vila cuando, en su opinión, ha hecho declaraciones peores que las del ya exconseller de Empresa.

Voces del PDeCAT también lamentan que toda la atención esté sobre su partido cuándo el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, es el responsable de organizar el referéndum y consideran que no está cumpliendo con su cometido.

MÁS VOCES

Homs no ha sido el único exdirigente del gabinete catalán en expresar su rechazo al cese de Baiget. También la exvicepresidenta Joana Ortega ha mostrado su malestar por esta crisis, señalando que está "a favor de sumar, nunca de restar". "Los que nos la jugamos el 9-N queríamos que todos pudieran opinar. También Jordi Baiget", ha tuiteado, igualmente.

Els que ens la vam jugar el #9N volíem que tothom pugués opinar. També @jordibaiget. A favor de sumar, mai de restar — Joana Ortega (@joanaortega) 3 de julio de 2017

Esta misma mañana, Carles Puigdemont ha despedido a Jordi Baiget como conseller reconociendo que su cese "no ha sido una decisión fácil" y que "hoy no es un día de alegría ni de felicidad", y ha destacado después su "honorabilidad" y "lealtad". "Sé que hoy no es un día de felicidad ni de alegría. La decisión no ha sido fácil", ha subrayado el presidente catalán en un escueto parlamento una vez leídos los decretos de cese de Baiget como conseller de Empresa y de Santi Vila como conseller de Cultura, y el de designación de este último como nuevo responsable de Empresa.