Estas patatas son princesas Disney. ¿Adivinas cuáles?

Todos podemos ser princesas. Da igual como seas: alta, pelirroja, gorda, fea, guapa... o patata. Sí. Si eres una patata también puedes ser princesa. ¿Quién dijo que las patatas no podían ser princesas?

Eso mismo ha debido pensar (o ha debido pensar algo que no entendemos del todo...) un usuario de Imgur que sea hace llamar Disney Princesses Reimagined As This Potato, es decir, princesas de Disney repensadas como esta patata. Debía estar muy aburrido porque ha cogido una patata cualquiera, sin nada de especial (¿ves como todos podemos ser princesas?), y la ha transformado en una de ellas. Aunque su publicación es de enero, estos días ha resucitado en redes y tiene ya más de 773.000 visitas.

La transformación tampoco es que esté demasiado trabajada, la verdad. ¿Qué esperabas tratándose de una patata? Pero sí que da margen para reírse un rato y tratar de averiguar qué princesa es cada patata. ¿Lo adivinas?

