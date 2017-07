Hace 20 años que Estopa se dio un "piñazo con un Seat Panda"

La canción es de 1999, pero el piñazo se lo dieron en 1997. Esto quiere decir que este verano se cumplen 20 años desde que los hermanos José y David Muñoz, Estopa, se empotraron con el Seat Panda por culpa de La raja de tu falda.

El álbum debut, también llamado Estopa, se publicó en octubre de 1999 y en él incluyeron 12 canciones. La raja de tu falda fue uno de los dos primeros singles (el otro fue Suma y sigue) que los lanzaron al estrellato. Vendieron dos millones de discos, un récord para un álbum debutante. Además los dos hermanos de Cornellá de Llobregat (Barcelona) llegaron a ser portada de la revista Rolling Stone.

18 años después de aquello, la canción acumula más de 10 millones de reproducciones en Spotify y su videoclip suma el mismo número de visitas en YouTube. En el vídeo, los hermanos Muñoz reproducen imagen a imagen cada una de las frases de la canción que les hizo famosos y que a David se le ocurrió en la ducha. "Yo me tiro una hora en la ducha, hasta que no acabo algo que me gusta no salgo (risas)", contó en una entrevista con Juan Ramón Lucas.

Era una tarde tonta y caliente

de esas que te quema el sol la frente

era el verano del 97

y yo me moría por verte

mi única idea era camelarte

era llevarte a cualquier parte

yo ese día tocaba en el bar sin nombre

y allí esperaba encontrarte

La raja de tu falda no fue el único hit de ese primer álbum. Estopa está lleno de canciones con millones de reproducciones en YouTube y que muchos se saben al dedillo. De hecho, cuesta elegir cuál es LA canción del disco, ¿o tú lo tienes claro? Si es así, vota en nuestra encuesta y elige el primer himno de Estopa.