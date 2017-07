Terelu Campos ha anunciado este miércoles en la revista ¡Hola! la mejor noticia que podría dar: que está curada de cáncer.

La presentadora, hija de la televisiva María Teresa Campos (que recientemente ha sufrido una isquemia cerebral), fue diagnosticada de cáncer de mama a principios de 2012 y cinco años después, tras recibir radioterapia y quimioterapia, ha sido dada de alta.

"Cuando fui a la última consulta de mi oncólogo iba muy angustiada, pensé que me iba a decir que no había podido llegar a la meta... y cuando me dijo que estaba todo bien, respiré", ha explicado en ¡Hola!. "En el taxi de vuelta a casa, no podía dejar de llorar; me caían los lagrimones pensando en todas aquellas personas que conozco que no han podido superarlo". Tanto una amiga como una tía de Campos han fallecido en los últimos años a causa de esta dolencia.

La portada de '¡Hola!' con Terelu Campos.

La presentadora ha posado para la publicación en la piscina de su casa de Madrid y dice que todavía se siente algo dubitativa con lo que le puede deparar la vida: "¿Qué me va a pasar ahora? He estado cinco años medicándome y de repente me retiran la medicación, porque esto es de un día para otro, y ahora se acabó. Tengo miedo de que mi cuerpo no responda".

"Yo he conseguido conocer que mi cuerpo, en una situación tan grave como esta, estaba fuerte para responder y ha podido ganar no solo las batallas sino, también la guerra", relata.

Échale un vistazo al Facebook de Tendencias. ¡SÍGUENOS!

Ve a nuestra portada Facebook Twitter Instagram Pinterest