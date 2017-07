La carretera de Portugal en la que murieron abrasadas 47 personas no se cerró a tiempo

La carretera nacional 236-1 de Portugal, en la que fallecieron 47 personas atrapadas por el fuego el pasado 17 de junio, sólo fue cerrada al tráfico después de conocerse la existencia de víctimas mortales. Esto es lo que se extrae del último informe oficial divulgado este jueves por el gabinete del primer ministro portugués, el socialista António Costa.

El informe incide en que "según la Guardia Nacional Republicana (GNR), hasta que se verificaron las muertes, no fue comunicada ninguna decisión operativa sobre la necesidad de cerrar la carretera 236-1 y no fue recibida ninguna información que alertase de una situación de riesgo, potencial o efectivo". Por ello, "la decisión de cortar la carretera fue tomada sólo después de localizar víctimas mortales", indica el documento, en el que se responde a veinticinco cuestiones sobre el incendio de Pedrógão Grande (centro de Portugal) planteadas por el partido conservador CDS.

El gabinete del primer ministro Costa admite que hubo fallos en el sistema de comunicaciones que coordina a los diferentes cuerpos de socorro en la noche del incendio y 'limitaciones' en las comunicaciones

La GNR considera que es importante confirmar si los vehículos que circulaban en el momento de la tragedia entraron desde la carretera IC8, en la que sí se efectuaron cortes de tráfico, o bien por los diferentes caminos rurales y pequeñas carreteras que unían la vía con las aldeas existentes en las proximidades.

El gabinete de Costa admite que hubo fallos en el sistema de comunicaciones que coordina a los diferentes cuerpos de socorro en la noche del incendio y 'limitaciones' en las comunicaciones, aunque matiza que fueron 'fallos de relevancia menor'.

El incendio, al parecer de 'causa natural', fue gestionado por autoridades locales y de distrito durante las cinco primeras horas y sólo pasó a ser dirigido a nivel nacional horas después.

Fue precisamente entonces, en concreto a las 22:03 hora local, cuando el primer ministro supo que había víctimas mortales, a través de un mensaje de texto del secretario de Estado de Administración Interna, Jorge Gomes.

En el documento, Costa destaca que mantiene su 'confianza política' en la ministra de Administración Interna, Constança Urbano de Sousa, muy cuestionada a raíz de la tragedia.

El incendio de Pedrógão Grande, que se declaró el 17 de junio y se dio por extinguido una semana después, se extendió también al municipio de Góis (a unos 40 kilómetros al norte) y causó 64 víctimas mortales, más de 250 heridos y más de 35.000 hectáreas arrasadas por el fuego.