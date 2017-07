En octubre de 2015, Justin Bieber protagonizó uno de sus momentos más desagradables cuando, en plena entrevista en el programa Vodafone Yu de Los40 Principales, se levantó y se marchó.

Dani Mateo, presentador del espacio radiofónico, recordó ayer, en el programa LaSexta Noche de LaSexta, cómo vivió aquel momento y, sobre todo, lo que ocurrió después.

Según cuenta Mateo, Bieber esperaba una entrevista en la que le preguntaran por su carrera, por cómo es la vida de un cantante de éxito y poco más. Pero los responsables del programa tenían intención de hacer un pequeño sketch en el que Bieber y tres youtubers conocidos (entre ellos, el Rubius) recrearan un vídeo viral.

Sin embargo, cuando Antonio Castelo, uno de los colaboradores del programa, le contó lo que tenían pensado, Bieber resopló, se levantó de la silla y se marchó.

Pero, ¿qué pasó después? Lo desveló este sábado Dani Mateo:

"Acabó todo, yo ya me iba, y entonces, por el pasillo, me lo veo de cara, porque tenía que volver para hacer el típico saludo: Justin Bieber para Los40. Volvía del estudio donde había ido y salía yo. Entonces el tío me ve y se pone de lado, se mete en un pasillito que no tiene salida y se queda como el niño del Proyecto de la Bruja de Blair, mirando a la pared. Y entonces viene el segurata detrás y ve a Justin Bieber escondido contra la pared, me ve a mí y, claro, el hombre, forzado, me da un empujoncito en los hombros. Y le digo: ¿pero qué haces? Y me hace esto el de seguridad, ¿eh? Bfff [gesto de poner los ojos en blanco] Y se va, como diciendo, si te cuento lo que tengo que aguantar yo todos los días del de la gorra...".