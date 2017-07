Harper Beckham celebra su cumpleaños en el palacio de Buckingham

Desde su nacimiento, Harper Beckham forma parte de la realeza de los famosos. Pero, cuando eres la hija menor del futbolista David Beckham y la diseñadora Victoria Beckham, hay que ser parte de la auténtica realeza. Eso es lo que ha conseguido la pequeña en su sexto cumpleaños: celebrar una fiesta en pleno palacio de Buckingham, la residencia habitual de la familia real británica.

Las imágenes de tan magno evento las han compartido sus padres en las redes sociales. "Feliz cumpleaños a nuestra pequeña y especial señorita... Una niña tan especial y que trae tanta alegría y diversión a nuestras vidas. Feliz sexto cumpleaños (no me puedo creer que ya tengas seis años...), que pases un día maravilloso, te queremos, pequeña", escribía su padre en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje de una imagen de ambos tomada en el soleado patio del palacio de Buckingham. Un post que ha acumulado un millón de me gusta en solo tres horas.

Happy Birthday to our special little young lady ...Such a special girl who brings so much joy and happiness into our lives.. Happy 6th birthday ( I can't believe your 6 already ) have the most amazing day we love you pretty lady x ❤️ @brooklynbeckham @romeobeckham @cruzbeckham @victoriabeckham Una publicación compartida de David Beckham (@davidbeckham) el 10 de Jul de 2017 a la(s) 12:47 PDT

Beckham también colgaba una segunda imagen de la pequeña Harper, esta vez vestida como una princesa, en este caso como Cenicienta.

La cumpleañera sonreía a la cámara rodeada de otras cinco niñas y de una infiltrada: la princesa Eugenia de York. La nieta de Isabel II (hija de su hijo Andrés y de Sarah Ferguson), de 27 años, posaba entre las pequeñas en un pasillo de palacio. "La afortunada Harper conociendo a una auténtica princesa en palacio", comentaba su orgulloso padre ante sus 40 millones de seguidores.

Lucky Harper meeting a real life princess at the Palace x ❤️ Una publicación compartida de David Beckham (@davidbeckham) el 10 de Jul de 2017 a la(s) 1:08 PDT

Our little birthday princess x Kisses 💕💕💕💕💕💕 Una publicación compartida de Victoria Beckham (@victoriabeckham) el 10 de Jul de 2017 a la(s) 12:51 PDT

"Nuestra princesita está de cumpleaños", comentaba Victoria Beckham en otra imagen en la que se veía a la pequeña con un globo y vestida cual princesa Disney en el patio del auténtico Buckingham (que no de Beckingham, como se llegó a llamar a la antigua residencia de la pareja, que vendieron en 2013).

Las celebraciones han tenido lugar durante el fin de semana, aunque los Beckham las han compartido en sus redes el lunes, la auténtica fecha del cumpleaños de la pequeña. También han enseñado imágenes del comedor de su casa lleno de globos rosas para el desayuno, así como de una montaña de regalos de cumpleaños.

Además de la fiesta real (de realeza), Harper también ha tenido un cumpleaños más real (de normal, como cualquier familia). Ha celebrado una comida en el jardín junto a sus abuelos, tíos y demás familiares.

Además de sus padres, Harper ha recibido las felicitaciones de sus tres hermanos mayores —Brooklyn, Romeo y Cruz—, que han colgado fotos en sus redes sociales para demostrar su cariño hacia su hermana.

Happy birthday to my little sister. Love you so much ❤ Una publicación compartida de bb (@brooklynbeckham) el 10 de Jul de 2017 a la(s) 12:35 PDT

Happy birthday to the best sister in the world!!!!!!! I hope you have an amazing day . I love you so much ❤️❤️❤️❤️ Una publicación compartida de Romeobeckham (@romeobeckham) el 10 de Jul de 2017 a la(s) 12:47 PDT

Dear Harper I can't believe it has been already 6 years you are such a big girl so to the best sister in the world I love you so much have a amazing day ❤️❤️🌎😜 Una publicación compartida de Cruz Beckham (@cruzbeckham) el 10 de Jul de 2017 a la(s) 12:56 PDT

La familia Beckham está algo acostumbrada a pisar la residencia real: Victoria recibió la Orden del Imperio Británico el pasado mes de abril de manos de Guillermo, duque de Cambridge, mientras que David obtuvo el mismo reconocimiento en 2003. Además, ambos acudieron juntos a la boda de Guillermo con Kate, precisamente cuando Victoria estaba embarazada de Harper.

