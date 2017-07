Nadal no mide bien sus fuerzas en este salto... y ¡pam!

Rafa Nadal jugaba este lunes los octavos de final de Wimbledon ante Gilles Muller. Pero, justo antes del inicio del partido, el tenista balear sufrió un pequeño contratiempo.

Mientras calentaba justo antes de saltar a la pista, Nadal midió mal sus fuerzas o no se dio cuenta de dónde estaba. El caso es que saltó más de la cuenta y acabó dándose un golpe en la cabeza con el marco de una puerta.

El golpe debió de sonar o Nadal tuvo que quejarse, porque Muller se dio la vuelta para ver qué había sucedido. El español quitó hierro al asunto con una sonrisa.

The action just keeps on coming...



Listen to Nadal v Muller live on the @WimbledonChnl: https://t.co/Nz6gLgRdnr #Wimbledon #ManicMonday pic.twitter.com/rGlqWv5XRs