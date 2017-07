El tuit viral de Garzón sobre la independencia que apena a Rufián... e indigna a Pilar Rahola

"Es legítimo querer dejarnos aquí con Borbones y Bárcenas e ir de la mano de los Pujoles. Como lo es creer que eso no resuelve problema alguno". Esta reflexión del coordinador federal de IU, Alberto Garzón, en Twitter ha sido el detonante de un intenso debate —en la red social— del propio Garzón con el diputado de ERC Gabriel Rufián.

"Qué pena, en serio, qué pena", le ha contestado Rufián, en lo que ha sido un interesante intercambio de opiniones:

Los votos no están vacíos: tienen ideología y clase. A PDCat les pedimos facilitar la vida a las clases populares de España. Y no quisieron.

Tras el intercambio con Rufián, quien ha entrado a discutir las palabras de Garzón ha sido la periodista Pilar Rahola, quien ha acusado al líder de IU de "no entender nada".

Alberto, nada? No has entendido nada de nada? De verdad? Com un Guerra o una Cospedal cualquiera? Buf

No lo he reducido a eso. He cuestionado un proceso que cuenta con esos aliados. Y aunque defiendo dch. autod. no soy independentista.