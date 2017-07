Estupefacción en el 'Gran Hermano' británico por lo que hizo un concursante

Gran Hermano es uno de los programas más longevos de la historia de la televisión. En España, Telecinco ya está convocando a los ciudadanos a los casting de la 18 edición. En Valencia la policía tuvo que intervenir para desalojar el multitudinario encuentro que se produjo a las puertas del hotel Abba Acteón por exceso de público.

En Reino Unido, Chanel 4 ya ha puesto en marcha la 18 temporada de este concurso de convivencia que tantos momentos míticos ha dejado por todo el mundo.

Si en España recordamos en polo verde de Iñigo, el "dame los papeles de la paella, Eloísa" o el "quién me pone la pierna la pierna encima", en Gran Bretaña también tienen sus momentos de gloria.

Sam, que así se llama el protagonista de esta anécdota, ha conmocionado —en el buen sentido de la palabra— a la audiencia británica tras mostrar sus atributos en pantalla para reconquistar a Ellie, otra de las concursantes.

"¿Quieres que me la saque?", preguntó el joven con la típica educación inglesa. Finalmente, Sam decidió sacar su miembro a pasear ante la estupefacción de su interlocutora y de la audiencia, que llenaron las redes del emoticono de la berenjena.

Los espectadores de la edición británica del famoso concurso alucinaron en redes sociales y numerosos comentarios dan muestra de ello:

Sam gets his 🍆 out :

Me : #BBUK pic.twitter.com/StHokLYORH