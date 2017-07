Tardá exige a Echenique que pida perdón por "ridiculizar" el referéndum

Rifirrafe en la izquierda. El portavoz parlamentario de ERC, Joan Tardà, ha exigido este martes al secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, que pida perdón por tratar de "ridiculizar" el referéndum independentista previsto para el próximo 1 de octubre al comparar las urnas con "cajitas".

"Entiendo que algunas personas fascistonas hablen de cajitas, pero que lo haga Echenique...", ha comentado.

En los pasillos del Congreso, Tardà se ha mostrado "ofendido" después de que este este lunes Echenique defendiera que poner "cajitas encima de mesas" el próximo 1-O no sólo es un acto "muy legítimo" sino que además tiene consecuencias de poca gravedad, una comparación con la que, a juicio del independentista catalán, se pretende "ridiculizar" la voluntad democrática de "una parte muy importante" de Cataluña.

"OFENDE MUCHO"

"Entendemos que lo haga el PP o Ciudadanos -de hecho Cs siempre habla de cajitas-, pero que esto lo haga una persona tan importante dentro de Podemos es francamente triste y, además, ofende mucho", ha señalado.

Tardà considera que esas palabras pronunciadas por Echenique dicen "muy poco de él" porque, a su entender, "mancilla el honor de miles de catalanes que votaron a Podem" y que quieren votar el próximo 1 de octubre en el referéndum.

Preguntado sobre la disposición expresada ahora por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de facilitar la celebración del referéndum, el portavoz de ERC se ha mostrado "convencido" de que al final todos los favorables al derecho a decidir se encontrarán no en el 'sí' sino en el llamamiento a las urnas. "De lo que se trata no es de independencia sí o no, que también, sino de democracia sí o no", ha apostillado.