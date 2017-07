Un terremoto en Argelia se siente de madrugada en Melilla y en cuatro provincias andaluzas

Un terremoto de magnitud 4,8 con epicentro en la zona del Mediterráneo próxima a Argelia se ha sentido con fuerza esta madrugada en Melilla, donde no ha causado incidencias, y en las provincias andaluzas de Almería, Jaén, Málaga y Granada.

El seísmo se ha producido a las 5.18 hora peninsular, según la información facilitada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), y el epicentro se ha localizado a 16 kilómetros de profundidad.

El temblor de tierra se ha sentido con intensidad en Melilla, situada a 120 kilómetros del epicentro. Algunos ciudadanos han revivido el susto del terremoto que sufrió la ciudad en la madrugada del 25 de enero de 2016, de magnitud 6,3, que produjo importantes daños materiales.

Decidme por favor que habéis sentido un terremoto en Almeria, porque me he despertado del susto que me he pegado...