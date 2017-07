La despedida de Vis a vis supuso todo un drama para sus seguidores. En junio de 2016, Atresmedia anunciaba que su serie —ganadora de un premio Ondas por su reparto y que contaba con el favor del público y, sobre todo, de la crítica— no sería renovada, sino que acabaría al final de su segunda temporada. La bajada de audiencias (la serie pasó de una media de un 20% de share en su primera temporada a acabar en un 12%) precipitó el final de la serie.

Sin embargo, ansiadas e inesperadas buenas noticias llegaron a primeros de junio de 2017: un año después se ha anunciado la continuación a Vis a vis. Los primeros capítulos de la que será la tercera temporada de la serie se estrenarán en 2018. Atresmedia confirmó que la propia cadena, junto a la productora Globomedia y la cadena Fox, habían llegado a un acuerdo para seguir contando las historias de las reclusas de Cruz del Sur.

Vuelve la marea amarilla: FOX estrenará la 3ª temporada de #VisAVis en 2018. pic.twitter.com/fr9IHB1ryY — FOX España TV (@foxtves) 6 de julio de 2017

Sin embargo, ahora se ha conocido que no todas las presas volverán a la cárcel. Según anuncia el portal de televisión Bluper, Maggie Civantos, que da vida a Maca, la principal protagonista da la serie, no estará presente en toda la temporada de Vis a vis. Al parecer, Civantos se limitará a aparecer en dos episodios de la misma por "compromisos profesionales". No hay que olvidar que la intérprete ahora está ligada a Netflix y a la productora Bambú, ya que es una de las protagonistas de la serie Las chicas del cable.

La actriz no es la única que se quedará fuera de la serie: Alberto Velasco, que en las dos primeras temporadas dio vida al funcionario Palacios, ya anunció hace unos días que tampoco estaría presente en esta nueva etapa del proyecto.

La otra gran protagonista de la serie tampoco será la misma: la prisión Cruz del Sur ya no es la que era. Su escenario se ha desmontado y su localización se ha usado para rodar la serie La casa de papel (en la que precisamente trabaja Alba Flores, otra de las caras de esta ficción), por lo que seguramente su aspecto en esta tercera temporada será bien diferente.

