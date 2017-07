Estos son los actores que interpretarán a Aladdin y Jasmin en la película de acción real de Disney

El D23 de Disney está siendo toda una revolución. La compañía ha mostrado al mundo la dirección que va a tomar en los próximos años. Además, de informar de que en los próximos años verán la luz Dumbo, Mulán y El Rey León, Disney también confirmó que está trabajando en una nueva versión de Aladdin.

El encargado de dirigir esta adaptación será Guy Ritchie (Rockandrolla, Snatch, cerdos y diamantes).

Además, ya se sabe que el actor canadiense Mena Massoud será Aladdin y que Naomi Scott, conocida por ser Kimberly en los nuevos Power Rangers será Jasmine.

Como colofón, Will Smith será el encargado de ponerse en la piel del genio, un papel que será muy complicado para el protagonista de El Principe de Bel-Air ya que tendrá que estar a la altura de Robin Williams, actor que puso la voz en la película original de 1992.

